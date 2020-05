Addio al nucleare: così chiude la centrale atomica di Latina

La prima centrale fu quella di Latina, costruita dal 1958 dalla Simea, società al 75% dell’Agip Nucleare, quando l’Eni di Enrico Mattei cercava nuova energia. Ha un reattore da 210 megawatt elettrici e fino al referendum sul nucleare del 1987 – che aveva spento le centrali atomiche – ha prodotto circa 26 miliardi di chilowattora. Nel 1958 era la più grande d’Europa; usava una tecnologia sperimentale a uranio naturale, moderato con grafite, raffreddato a gas con anidride carbonica.

Poco dopo l’Edison e la Fiat avviarono la centrale di Trino Vercellese e l’Iri costruiva la centrale del Garigliano a Sessa Aurunca (Caserta). Nel 1962 furono nazionalizzate dalla neonata Enel che negli anni 70, sull’argine del Po, costruì anche la centrale piacentina di Caorso. Con la liberalizzazione elettrica tutto è passato alla Sogin guidata dall’amministratore delegato Emanuele Fontani.

Il lavoro di smantellamento

La Sogin dice: «La conclusione della prima fase del decommissioning è prevista nel 2027». Specifica l’Isin, l’ispettorato per la sicurezza nucleare guidato da Maurizio Pernice cui è affidata la vigilanza di tutti i lavori: «Tutte le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del criterio di non rilevanza radiologica per la popolazione e per la protezione dell’ambiente».

Saranno smantellate le sei colossali caldaie da oltre 3.600 tonnellate. L’edificio centrale del reattore sarà demolito in parte e scenderà da 53 a 38 metri di altezza. La grafite e gli altri rifiuti contaminari resteranno in un edificio temporaneo e nell’edificio del reattore.

Il deposito che non c’è

Da anni i governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi hanno annunciato la prossima pubblicazione della Cnapi, sigla impronunciabile di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, cioè la mappa di tutti i luoghi che hanno le caratteristiche – basso rischio sismico, al riparo da alluvioni, poca popolazione – per poter ospitare lo stoccaggio atomico in sostituzione della ventina di depositi oggi distribuiti in tutt’Italia.