Vialli addio, il ricordo di compagni e amici

Post tratto dal profilo Facebook della Juventus: “Ciao Gianluca” (foto Ansa)

Chelsea e Sampdoria in lutto

Al coro commosso delle squadre italiane si aggiunge anche il Chelsea. “Mancherai a moltissimi. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace”, è il tweet con cui i Blues ricordano il loro ex attaccante e manager. Arrivato a Londra nell’estate 1996, dopo la vittoria della Champions League con la Juventus, Vialli ha disputato 87 partite con la maglia del Chelsea (segnando 40 gol e vincendo la Coppa d’Inghilterra), tra il 1996 e il 1999, prima di diventarne anche manager nel biennio 1998-2000, trionfando in Coppa di Lega e nella SuperCoppa Uefa.

La squadra del cuore di Vialli, la Sampdoria, rinnova la sua riconoscenza per quello che definisce “il nostro eroe”. “Ti ricorderemo ragazzo e centravanti implacabile, perché gli eroi son tutti giovani e belli e tu, da quell’estate 1984, sei stato il nostro eroe”. “Non dimenticheremo i tuoi 141 goal, le tue rovesciate, le tue maglie in cashmire, il tuo orecchino, i tuoi capelli biondo platino. Ci hai dato tanto, ti abbiamo dato tanto: sì, è stato amore, reciproco, infinito. Un amore che non morirà, oggi, con te”, si legge poi in un altro passaggio del lungo messaggio di cordoglio diffuso dalla squadra ligure.



Il ricordo di politica e istituzioni

“Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita”. Così la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, una delle prime, nella fila dei rappresentanti di politica e istituzioni, ad esprimere il suo cordoglio per la morte di Vialli. “Sorrisi, gioie e tanti gol, questo era e resta per tutti noi Gianluca Vialli. Un numero 9 indimenticabile. Ciao campione”. Così invece il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Ruud Gullit e Gianluca Vialli foto d’archivo del 17 giugno 1996 (foto Hanson/Ansa)

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò piange la perdita, per lo sport italiano e il calcio in particolare, di “un campione, ma soprattutto di un uomo tutto di un pezzo”. E ricorda “quel suo abbraccio a Wembley con Mancini agli Europei dello scorso anno”, che resta “un'immagine indelebile dei valori dello sport ispirati dall'olimpismo.