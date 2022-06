Addio alle offerte “zero rating” illecite per l'Europa: stop dagli operatori

Sono tante le pratiche proibite dalle linee guida, per le regole sulla neutralità della rete; ma in Europa ormai di fatto sopravvivono – almeno manifestamente – solo appunto le offerte zero rating. Secondo il Berec sono «inammissibili» tutte le pratiche di pricing differenziate che non siano “application agnostic”. Ossia sono proibite quelle che favoriscono o sfavoriscano alcune applicazioni rispetto ad altre.

Le mosse degli operatori italiani

Così si spiega l'avviso Tim di qualche giorno fa ai propri clienti, che cita le leggi europee sulla neutralità della rete: «A partire dal 01/08/22, le offerte che includono la navigazione senza consumare giga su specifiche applicazioni, come ad esempio chat, social, musica, giochi, e-learning, video, etc., saranno adeguate, attraverso l'eliminazione di tale funzionalità. Per consentire comunque ai clienti interessati dal suddetto adeguamento di continuare ad utilizzare i servizi di proprio interesse con la massima libertà, ciascuna offerta sarà automaticamente integrata, senza costi aggiuntivi, con un quantitativo di giga, variabile in funzione delle caratteristiche dell'offerta ed utilizzabile per fruire di qualunque applicazione. I giga aggiuntivi di traffico dati saranno resi disponibili al primo addebito mensile utile, a partire dal 01/08/2022».

«I clienti interessati verranno informati preventivamente tramite una campagna sms dedicata, in cui si provvederà a fornire indicazioni puntuali sul quantitativo di giga aggiuntivi previsti per le offerte attive sulla linea del cliente».

Vodafone ha ancora l'offerta Shake Remix, per giovani, con GB illimitati per chat e mappe gps. A quanto risulta, anche questo operatore ha stabilito di eliminare tale caratteristica, per rispetto delle regole europee sulla neutralità della rete. Finalmente chiare e inoppugnabili.