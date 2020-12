Addio a Pablito, il “signor Rossi” che annichilì il Brasile

I suoi gol per il primo Mondiale del dopoguerra

L'Italia, che già a sorpresa aveva battuto l'Argentina di Maradona dopo un prima fase non certa esaltante, quell'Italia riuscì a annichilire i giganti carioca con una tripletta di Paolo Rossi che rimase scolpita nella storia del calcio. Poi arrivarono altri due gol alla Polonia e infine una delle tre reti con cui, nella finale con la Germania di Rummenigge al Santiago Bernabeu a Madrid, la nazionale di Bearzot riuscì a conquistare i Mondiali di Spagna. Una immagine rimasta indelebile.

L'esultanza del presidente Sandro Pertini, che ride in tribuna mentre fuma la pipa, l'Italia che va nel pallone dopo anni non facili di terrorismo e crisi economica e la fine del boom. Era il primo mondiale azzurro del dopoguerra. Prima lo avevamo vinto nel 1934 e nel 1938, ma nessuno se li ricordava più. Era un'altra epoca. Quell'estate rimase nel cuore di tutti. Fini in tanti canzoni, in tanti film, come un passaggio della nostra vita, qualcosa che rimane nella memoria collettiva, un momento di coesione nazionale in un paese spesso diviso e frantumato.

Ecco, Paolo Rossi è stato un po' tutto questo. Una specie di fratello maggiore che sapeva giocare al calcio senza essere un fenomeno, ma che aveva fatto qualcosa di eccezionale, nonostante la sua fragilità (gli mancavano tre menischi, aveva le ginocchia fragili). Era “Pablito” uno come noi, che era diventato però celebra in tutto il mondo.

Calcio, addio a Paolo Rossi Photogallery26 foto Visualizza

La zona d’ombra

Ci sono anche altri aspetti di Rossi che andrebbero ricordati. Veniva dal Perugia dove si era fatto conoscere prima di passare alla Juventus dopo l'estate magica del 1982. Ma ebbe anche una zona d'ombra nella sua carriera che avrebbe potuto stroncarla definitivamente: una squalifica di due anni a casa di una presunta combine in Avellino-Perugia, partita in cui Rossi realizzò peraltro una doppietta. Quello del calcio scommesse, nel 1980, fu uno scandalo enorme non solo per portata mediatica. Una macchia triste, che lasciò gli italiani sotto choc.

Le ginocchia fragili

Non fu l'unico, ma aprì un vaso di pandora di cui non si sospettava l'esistenza e che poi ha tolto molto fascino a un campionato che si credeva “il più bello del mondo”. Dopo la Juventus, Rossi andò in molte altre squadra (Milan, Verona). Ma terminò presto la sua carriera. Aveva solo 31 anni ma le ginocchia non gli permettevano più di continuare. Occupa comunque la 42a posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del 20esimo secolo. Ma Rossi a queste celebrazioni non ha mai dato troppa importanza. Era il signor Rossi, un italiano come tanti che riuscì a far tre gol al Brasile in una partita che nessuno dimenticherà più.