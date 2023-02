Addio a Paco Rabanne, maestro della moda del Novecento: aveva 88 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto Paco Rabanne, uno degli stilisti più importanti del XX secolo. Aveva 88 anni. Francisco Rabaneda Cuervo, questo il suo nome, erra nato nel 1934 a Pasaia, località dei Paesi Baschi, ma da bambino lasciò il Paese, dove era scoppiata la Guerra Civile nella quale era morto il padre, militare, per rifugiarsi con la madre in Francia. Lì sarebbe cresciuto e da ragazzo avrebbe iniziato i suoi studi in architettura per poi scegliere la strada della moda, appresa dalla madre, prémiere nell’atelier di Cristobal Balenciaga, e diventare a sua volta uno dei couturier più influenti del Novecento, grazie alla sua visione irriverente che caratterizzò la moda degli anni Sessanta e Settanta.

Per finanziarsi gli studi vendeva i suoi bozzetti, e nel 1959, con lo pseudonimo di Franck Rabanne, disegnò sette modelli che furono pubblicati sulla testata specializzata WWD. I suoi primi passi in celebri atelier furono mossi in quelli di Nina Ricci e di Balenciaga, ma solo nel 1966 presentò a Parigi la sua prima collezione, chiamata “Manifeste” e con creazioni futuristiche fatte anche di roidoide, un materiale plastico e trasparente che sarà uno dei suoi elementi più iconici, ma anche alluminio e altri metalli. I suoi abiti non erano cuciti, ma assemblati con pinze e anelli, tanto che Coco Chanel, scandalizzata, lo avrebbe definito «il metallurgico della moda».

Rabanne disegnò anche costumi per il cinema, come quello indossato da Audrey Hepburn per in “Due per la strada” e da Jane Fonda nel 1968 in “Barbarella”, e a partire dal 1973 lanciò anche una ricca collezione di profumi.

Nel 1999 Paco Rabanne si era ritirato, e nel 2010 era stato proclamato Ufficiale della Legione d'Onore dal Ministero della Cultura francese. La maison è di proprietà del gruppo spagnolo Puig, che nel 2013 ha nominato Julien Dossena come suo nuovo direttore creativo.