Addio a Pelè, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

È morto Pelè. La notizia era nell'aria, ma fa impressione solo a dirlo, e a scriverlo. Perché Pelè - scomparso a 82 anni dopo una lunga malattia - è un mito da tempo immemorabile. Perché Pelè, perfino per i millennial che giocano su Tik Tok, è sempre esistito. Come Garibaldi, Michelangelo, Carlo Magno, Leonardo da Vinci, Giulio Cesare, Mozart, Tolstoji e pochi altri magnifici della storia. Un Dio omerico, un pezzo pregiato di umanità, il riscatto dei poveri, il talento che non ha prezzo ma solo valore.

Da quando siamo nati ci siamo sentiti dire che nessuno è bravo come Pelè, forte come Pelè, grande come Pelè. Neppure Maradona, sempre a lui paragonato, regge il confronto. Perché Diego, oltre che nello splendore, l’abbiamo visto precipitare nel gorgo più buio della droga e della solitudine. Pelè mai. Anche in vecchiaia, anche malato, Pelè è sempre stato Pelè, il bisillabo più famoso del calcio e dello sport. E lo sarà anche dopo. A esequie e lacrime esaurite. Quando finiremo tutti di celebrarlo e di rimpiangerlo perché un cancro a 82 anni se l'è portato via fregandosene che lui fosse O Rei.

Non importa. Pelè resterà sempre Pelè, il Migliore di sempre e per sempre.

Loading...

Un soprannome inviso

La vita è curiosa. Ad Edson Arantes do Nascimento, nato il 23 ottobre 1940 a Très Coracoes in Brasile, quel soprannome, Pelè, non era mai piaciuto. Soprattutto quando era un ragazzo ed era magro come un chiodo e coi vermi nella pancia. La mamma faceva la lavandaia. Lui l’aiutava stendendo la biancheria e come lustrascarpe, ma poi scappava in strada a giocare a calcio con gli altri ragazzi. Era timido ma già bravissimo con quei palloni fatti di carta, stracci e calzini. «Mi chiamavano Pelè e io non ne capivo il motivo. Non capivo se mi prendevano in giro o volessero dire qualcos'altro. Non lo so, però mi dava fastidio. Solo dopo, quando sono diventato ricco e famoso, ho cominciato ad accettarlo…».

Pelè era povero. E anche nero. Doppia sfortuna in una nazione povera, molto povera, dove ai neri non è che aprissero le porte, anzi; negli Anni Cinquanta il razzismo in Brasile era legge praticata. Al punto che non stava bene fare entrar in nazionale un giocatore di colore. Al Santos, quando arrivò a 16 anni, l'avevano accettato perché avevano capito subito che era un fenomeno. Magro, spennacchiato, cogli occhi persi e scappato dalla miseria. L'avevano nutrito, curato, pulito e ingrassato. Perfino i denti erano guasti. Mangiava schifezze, caramelle, frutta marcia. Quello che c'era in casa o nella strada. Al Santos lo fanno rinascere per la seconda volta. Ma quando, ormai famoso per le sue prodezze, viene mandato ai Mondiali in Svezia del 1958, molti brasiliani della buona borghesia storcono la bocca.

Il riscatto dei neri brasiliani

«Non si è mai visto un negro rappresentare la nostra bandiera…», malignano con sussiego dopo aver viaggiato in prima classe sull'oceano per godersi lo spettacolo dei mondiali in Europa. Gia c'era Garrincha, definito dallo psichiatra «carente e infantile sul piano intellettuale», figurarsi questo nuovo arrivato. Così Pelè all'inizio non gioca. Viene lasciato fuori. Ma i carioca non ingranano. E allora, per dare una scossa, contro l'Unione Sovietica, viene inserito Pelè.