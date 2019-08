Addio a Peter Fonda, icona della libertà americana

Addio a Peter Fonda, icona di "Easy Rider"

2' di lettura

L'attore Peter Fonda, figlio d’arte, attore e regista noto al grande pubblico per il film «Easy Rider», è morto all’età di 79 anni nella sua casa di Los Angeles. L'attore è deceduto a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni.

Figlio dell’attore Henry Fonda, Peter Fonda ha segnato il suo percorso artistico con le tendenze anticonformiste e ha guadagnato una nomination all'Oscar per aver scritto la sceneggiatura del leggendario “Easy Rider”, pellicola cdel 1969 he ha segnato un’epoca.

Il ruolo più importante che ha interpretato, quello che lo ha reso famoso, è appunto quello in «Easy Rider», il road movie per eccellenza, con Dennis Hopper e Jack Nicholson. Fonda non ha solo interpretato un ruolo nel manifesto della cultura hippie degli anni '60, ma ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura e alla sua produzione. Il 14 luglio scorso è stato il cinquantesimo anniversario del film e Peter Fonda aveva organizzato dei festeggiamenti per settembre.

Peter Fonda e Easy Rider, il simbolo della generazione “hippie” Photogallery20 foto Visualizza

Sposato tre volte, Fonda era molto critico nei confronti di Donald Trump e nel 2018, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, stava celebrando il fatto che Paul Manafort stava per andare in prigione.



Nato a New York, Fonda ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1961 con il debutto a Broadway. Due anni dopo invece arrivò l'esordio a Hollywood in Tammy and the Doctor prima e nella saga sulla Seconda Guerra Mondiale The Victors poi. Come Wyatt in Easy Rider diventò simbolo di un'intera generazione. Successivamente con ruoli in Ulee's e in altre produzioni guadagnò diversi riconoscimenti, fra i quali due Golden Globe, due nomination all'Oscar e una agli Emmy.