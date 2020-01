Addio al posto fisso, in proprio sempre più medici (e ingegneri) 

La strada dell’autonomia

Ma qual è la ricetta giusta per mettersi in proprio? «Distinguiamo due casi. Quello più frequente - specifica Stella - è il lavoratore iscritto a un Ordine professionale che diventa autonomo, ma per restare nel proprio campo di competenze. In questo caso, bisogna puntare innanzitutto su alcuni vantaggi della nuova condizione, come la flessibilità degli orari, la possibilità di operare da casa o in un coworking, senza spese folli per l’ufficio, e sulla convenienza fiscale della flat tax».

Le regole d’oro

Ma si può pensare anche più in grande, cioè dar vita a un’impresa, perché si è annusata una nicchia di mercato in cui infilarsi o, perché no, per dedicarsi completamente ad altro.

«Prima regola, non farsi spaventare dall’impegno economico. Anche 50mila euro bastano per partire. Seconda, oggi chi si occupa di sviluppare imprese, dagli incubatori ai venture capital agli acceleratori di qualsiasi forma, ha letteralmente fame di idee nuove. Le porte sono spalancate. Anche perché, al contrario di quanto si pensi, le start up hanno un grande tasso di mortalità ma quelle di successo e che resistono alla fase di partenza sono fatte da 50enni, non da ragazzini», dice Galante di Intoo.