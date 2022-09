Addio alla Regina Elisabetta II: la moda omaggia la sovrana icona di stile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Letteralmente inconfondibile. Ogni volta in cui l’abbiamo vista sfoggiare abiti, cappotti e cappellini dai toni sgargianti, la Regina Elisabetta II, scomparsa ieri a 96 anni nell’amata tenuta di Balmoral, li ha indossati, più che per scelta, per “ragion di Stato” o, meglio, di Corona. Con l’intento, appunto, di poter essere ben visibile agli occhi dei sudditi - o dei visitatori - riuniti per celebrare qualche evento o semplicemente il suo passaggio.

Nel suo attraversare le mode con la stessa costanza e coerenza con cui si è fatta strada in 70 anni di regno tutt’altro che semplici, Elisabetta II si è affermata come icona globale di stile. Lo ha fatto con perizia e, c’è da scommetterci, un pizzico di quell’ironia che, chi ha avuto occasione di incontrarla, ha più volte descritto come suo tratto distintivo. Basta pensare al cosiddetto “linguaggio segreto” delle amate spille o della borsa, sempre presente nel suo look: usate per comunicare con lo staff e con gli occhi più attenti, ma senza inviare messaggi espliciti. Del resto, è ormai noto, il motto di casa Windsor (almeno fino agli anni Novanta) è stato uno: mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. E lei ha sempre incarnato questa filosofia.

London Fashion Week a lutto, Burberry annulla lo show

Sebbene “The Queen” sia sempre stata lontana dall’indossare griffe e grandi marchi - i suoi fornitori, pochi e sempre gli stessi, sono stati in genere piccole aziende inglesi che hanno poi ricevuto il sigillo reale come Launer London, produttore di borse e pelletteria, o Anello & Davide, una bottega artigianale di Kensington che realizzava i suoi mocassini - il mondo della moda si è stretto intorno alla famiglia reale all’annuncio della scomparsa della sovrana.

La London Fashion Week, in programma da venerdi 16 a martedi 20 settembre, è stata confermata ma sarà parata a lutto: sfilate cancellate il giorno dei funerali della Regina, eventi mondani annullati o in sordina. Anche la maison Burberry. il cui show era previsto il 17 settembre, ne ha annunciato la cancellazione, in segno di rispetto per la morte di Elisabetta II.

La Regina, eccezionalmente, aveva partecipato alla Lfw nel 2018. Nessun intento promozionale, ovviamente: aveva presenziato (seduta nel front row, accanto ad Anna Wintour) allo show dell’emergente Richard Quinn in occasione della presentazione della prima edizione del Queen Elizabeth II Award for British Design. Ancora una volta “in missione” per il proprio Paese.