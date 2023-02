Addio Renault Sport: con Mégane R.S. Ultime si chiude una lunga storia di passione

Un altro sviluppo tecnico è stato molto importante per il team sportivo: una soluzione rivoluzionaria di cui tutte le Mégane R.S. hanno potuto beneficiarne.

R26R: l’auto sportiva più radicale

La R26R ha segnato l’inizio di una nuova era; il capitolato era semplice: partire da una Mégane 2 R.S. e svilupparla come un’auto da competizione! I tecnici Renault hanno così eliminato i sedili posteriori, aggiunto finestrini in plexiglas, scarico in titanio, cofano in carbonio, e apportato altre migliorie.

Questa “bomba” è stata in parte sviluppata sulla mitica “Nordschleife”, l’anello settentrionale del non meno famoso Nürburgring, circuito tedesco con 73 curve. Un tracciato incredibile per fare sviluppo. Ci sono curve di ogni tipo: lente, medie, molto veloci ed è molto impegnativo per l’auto, gli assali e i componenti della carrozzeria. Qui i collaudatori hanno percorso molti chilometri facendo registrare anche il record nella categoria a trazione anteriore.

Il primo di questi è stato stabilito nel 2008 da Vincent Bayle al volante dopo essergli subentrato, Laurent Hurgon ne ha battuti tre: nel 2011 con Mégane 3 Trophy, nel 2014 con Mégane 3 Trophy-R e nel 2019 con Mégane 4 Trophy-R. Altri record saranno stabiliti su altre piste altrettanto leggendarie, come Spa e Suzuka.

Il passaggio ad Alpine Cars

Dato che dal primo maggio 2021 Renault Sport Cars è diventata Alpine Cars, Mégane R.S. Ultime è stata l’ultimo modello contrassegnato dal marchio R.S. Svelata a gennaio 2023, offre il know-how di Renault Sport in tutte le sue sfaccettature, in particolare con l’avantreno a perni indipendenti, il telaio Cup ribassato, i finecorsa idraulici della compressione e il sistema 4control a 4 ruote sterzanti. È disponibile in un’edizione limitata di 1976 unità numerate (per rendere omaggio all’anno di creazione di Renault Sport) e tutte firmate da Laurent Hurgon.