Addio al riscaldamento centralizzato, ma non alle spese di manutenzione dell’impianto

Le parti comuni continuano a servire il condominio

Ma la situazione è diversa da quel che appare. Già prima che intervenisse la riforma, infatti, il secondo comma dell’articolo 1118, nonostante il suo tenore letterale, era stato interpretato come una norma che vietava comunque al condomino la facoltà di rinuncia alle cose comuni. E ciò perché – secondo la giurisprudenza – la previsione in questione non si limitava a «regolare la partecipazione dei condòmini alle spese delle parti comuni nonostante la rinuncia del relativo diritto da parte del singolo condomino» ma, indirettamente, escludeva «la validità della predetta rinuncia», dato che le parti comuni necessarie per l’esistenza dei piani o delle porzioni di piano avrebbero continuato a servire il condomino anche dopo, e nonostante la rinuncia (si veda, fra le altre, la sentenza 6036/1995 della Cassazione).

Il diritto al distacco

Quanto sopra, tuttavia, non aveva impedito ai giudici di riconoscere (sempre a determinate condizioni) al singolo il diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato; diritto poi codificato nel quarto comma dell’articolo 1118. Ciò, in sostanza, sulla base della distinzione tra la rinuncia alla (com)proprietà dell’impianto comune e la rinuncia all’uso di tale impianto: il condomino poteva rinunziare all’uso dell’impianto centralizzato perché rimaneva comunque (com)proprietario dello stesso. Il che spiega anche perché si riteneva che l’interessato dovesse continuare a contribuire alla manutenzione, conservazione e messa a noma dell’impianto da cui si era distaccato (si veda la sentenza 15079/2006 della Cassazione).

Si tratta di considerazioni alle quali, a questo punto, si può fare riferimento anche per spiegare l’attuale formulazione dell’articolo 1118 del Codice civile. E la previsione di cui al quarto comma, ultimo periodo, dello stesso articolo 1118, secondo cui chi si distacca resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle spese «per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma», non fa altro che confermare tale ragionamento.

Il rinunciante rimane comproprietario

In conclusione, l’articolo 1118, comma 2, del Codice civile – norma inderogabile e che, come tale, non può essere incisa nemmeno da un regolamento di origine contrattuale – vietando al condomino di rinunziare al suo diritto (di comproprietà) sulle parti comuni, non entra in contraddizione con il successivo comma 4 che disciplina il diverso caso della rinuncia all’uso di un bene condominiale quale, in particolare, l’impianto di riscaldamento (o di condizionamento) centralizzato. Il rinunziante, infatti, rimane comunque (com)proprietario di tale impianto e, in quanto tale, deve continuare a contribuire alla sua manutenzione straordinaria, conservazione e messa a noma.

* L’autore è responsabile del Centro studi di Confedilizia