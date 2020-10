Addio a Sean Connery: muore a 90 anni il più celebre volto di James Bond L’attore, fervido sostenitore dell’indipendenza della sua Scozia, ha interpretato decine di film



All'età di 90 anni, è morto il grande attore scozzese Sean Connery. Lo annuncia sul proprio sito la Bbc citando fonti della famiglia. Primo e iconico interprete di James Bond, ha poi dimostrato nella lunga carriera la sua versatilità conquistando un Oscar nel 1988 come miglior attore protagonista per gli Intoccabili, due Bafta e tre Golden Globes. L'attore scozzese è diventato celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione di James Bond, comparendo in sette dei film della saga nata nel 1953 dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming.

La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Nominato 'Sir' dalla regina nel 2000, l'attore ha interpretato diversi altri film di successo tra cui 'Caccia a ottobre rosso', 'Indiana Jones e l'ultima crociata', 'The Rock' e ìIl Nome della Rosa’. Ottenne l'oscar nel 1988 come attore non protagonista di 'Gli intoccabili', a fianco di Robert De Niro e Kevin Costner. Ad agosto aveva compiuto 90 anni.

«Mancherai alla Scozia, Mancherai al mondo»

Alla notizia della scomparsa dell’attore è intervenuta su Twitter la premier scozzese Nicola Sturgeon che ha ricordato il contributo dato da Sean Connery alla causa dell’indipendenza della Scozia. “La Scozia è in lutto”. Lo scrive Sturgeon: “Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati”, continua. “Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un'icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo”.