Addio sigaro e camino, il Cognac oggi si beve a tutto pasto

Com’è nato l’X.O, 100 cognac in uno

Maurice racconta poi come è nato l'X.O, la denominazione che per cent'anni è stata usata solo dalla sua azienda di famiglia. Nel 1870 il nonno (Maurice anche lui) a Parigi conduceva un'intensa vita sociale. Ha chiesto di creare un cognac speciale per lui. Da cognac di casa (“era talmente prezioso che anche noi lo bevevamo solo a Natale”) successivamente venne messo in vendita e per distinguerlo venne denominato X.O, che significa extra old. È un blend di differenti 100 cognac (con invecchiamento da 10 fino a 30 anni), molto robusto, intenso, speziato. Fa capolino anche nell'ultimo film di Tarantino. E la bottiglia speciale venne disegnata dallo zio di Maurice, pittore.

Gli abbinamenti con i cibi

Francesco Mascheroni, chef di Armani/Ristorante, ha abbinato un crudo di cervo con rafano e Piave stravecchio al long drink Hennessy, Ginger Ale e lime. Guancetta brasata, cacao, ginepro e polenta concia per l'X.O on the rocks e scorza d'arancia. Ma la vera chicca arriva con il dolce (un Tiramisù bianco) . È il Paradis Impérial, blend che contiene oltre 100 cognac, con invecchiamento tra 35 e 150 anni. In media solo 10 su 10mila acquaviti invecchiate sono considerate all'altezza per rivestire un ruolo nella sua creazione.