Addio sound Harley: la LiveWire avvia l’era del sibilo elettrico

Ma la differenza vera è una volta accesa, questa Harley-Davidson ridefinisce, infatti, il concetto di guida di una moto: quando “aprite il gas” (tecnicamente non c’è alcun gas e non apri alcuna farfalla) non c’è rumore, non ci sono le vibrazioni ma rimangono solo l’incredibile spinta e la velocità immediata. L’erogazione della coppia, come in tutte le moto e vetture elettriche, è lineare, ma se non lo provate non capirete davvero cosa vuol dire: in modalità Sport, la più cattiva, la moto balza in avanti così velocemente che sembra lasciarti indietro. Se invece volete gustarla con un passo meno esasperato basta attivare la modalità Rain, per renderla docile ma scattante al tempo stesso e l’assenza del cambio consente di concentrarsi su guida e traiettorie. Certo, manca il sound della moto, quello che Harley ha persino brevettato, e per alcuni non sarà una mancanza da poco. Al suo posto un battito appena percettibile (da ferma) e un sibilo, obbligatorio per sicurezza, altrimenti i pedoni finirebbero per fare la fine dei birilli al bowling. La LiveWire non è solo una moto elettrica, ma grazie alla connettività, all’elettronica e alla componentistica di alto livello è già proiettata nel futuro: ha un display touch da 4,3 pollici chiaro e ben personalizzabile, mentre la connessione allo smartphone consente di avere un navigatore, gestire la ricarica e funge anche da antifurto di nuova generazione (avvisa appena viene spostata e con il Gps è possibile localizzarla in ogni momento). Il Reflex Defensive Rider Systems (Rdrs), è invece una tecnologia progettata per abbinare le prestazioni del veicolo alla trazione disponibile durante l’accelerazione, la decelerazione e la frenata.

L’autonomia massima dichiarata è di 235 km (urbana), le batterie sono garantite 5 anni e si possono utilizzare anche le postazioni in corrente continua Fast Charge (Dcfc), così da avere l’80% della carica in appena 40 minuti. La gestione di una moto elettrica meriterebbe un approfondimento a parte, se da un lato è più semplice per la mancanza di lubrificanti, benzina e candele, dall’altro l’autonomia limitata impone alcuni ragionamenti. Ovviamente va usata una certa programmazione nei propri spostamenti ma alla fine non è molto diversa da quella di uno smartphone: non serve che sia completamente scarico per collegarlo a una presa e se sai di dover uscire ti assicuri di avere autonomia sufficiente per la serata.