Addio Stefano, il ricordo dei tuoi colleghi

Stefano Carrer è scomparso a 59 anni

Grande professionista e punto di riferimento della redazione Esteri per l’estremo oriente, Carrer era molto benvoluto al Sole 24 Ore. Di seguito riportiamo il ricordo dei suoi colleghi

Aveva quel suo modo di stringersi nelle spalle quando fumava all’aperto d’inverno, solo un berretto in testa per proteggersi dal freddo. Era come se si abbracciasse da solo, ma forse è solo la mia immaginazione.

Era una persona schiva Stefano e insieme gentile, come molti asiatici, a cui aveva finito per assomigliare. O forse era sempre stato un po’ asiatico dentro. E per questo amava - anzi: sentiva - il Giappone e sapeva raccontarlo così bene.

Era anche un lavoratore instancabile Stefano, un giornalista preciso, appassionato, serio, onesto.

Era una persona seria e onesta, che a volte si incupiva o brontolava quando aveva l’impressione che altri non lo fossero altrettanto. Spesso si lamentava anche di come il suo lavoro non fosse valorizzato a sufficienza: storie esotiche le sue, spesso scalzate da altri temi sulle pagine del giornale. E allora evviva il digitale: gli articoli online, i video... Stefano aveva imparato a fare tutto, lo faceva tanto e bene, qualche volta imprecando tra sè e sè davanti alla tastiera del computer, ma sempre con un sorriso gentile per i colleghi, sempre pronto a dare una mano in redazione, che fosse un pezzo da scrivere al volo - a qualunque ora del giorno e della notte - o un consiglio per un itinerario di viaggio in Giappone.

Proprio di Giappone abbiamo parlato l’ultima volta: gli raccontavo che mia figlia di 11 anni sogna di visitarlo, ne è talmente affascinata da essersi scaricata una app sul cellulare per studiare gli ideogrammi. Gli brillavano gli occhi: «Che bello... devi proprio portarla a fare questo viaggio».

Lo farò, Stefano, quando finirà questo maledetto virus che ci chiude in gabbia. E penso che per le strade di Tokyo in qualche modo ti troverò.

Non sono mai andata molto d’accordo con la religione, ma se c’è qualcosa lassù spero che per te sia un paradiso asiatico, pieno di ciliegi in fiore.

Sissi Bellomo



«Potere ai petali. Il rito del ciliegio in fiore in Giappone». Lo scrivesti un anno fa. Raro privilegio quello di poter parlare con un collega di quei mondi, di sfumature e sfaccettature. Che tu conoscevi come nessun altro. Ciao Stefano. La terra ti sia lieve.

Andrea Biondi