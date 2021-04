Addio al teologo Hans Küng

Fermezza dinanzi ai pontefici Pio XII, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Con Küng c'è da perdersi. Anche parlando soltanto delle proposte da lui avanzate per il rinnovamento e il mutamento della Chiesa, potremmo elencare una bibliografia sterminata. Ma più ancora si dovrebbe rammentare la sua fermezza dinanzi ai pontefici da Pio XII all'attuale, soprattutto con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Quest'ultimo lo incontrò a Castel Gandolfo il 24 settembre 2005. Anche se si scambiarono sorrisi, in seguito Küng nulla risparmiò al pontefice teologo, arrivando persino a criticarlo per gli abusi sessuali che esplosero durante il suo pontificato (un esempio: l'articolo uscito su “Repubblica” il 18 marzo 2010 con il titolo “Ratzinger reciti il mea culpa sulla pedofilia”).

Inflessibile e combattivo

Inflessibile, combattivo, alla ricerca ostinata di una verità che sembrava aver smarrito i suoi pastori, Küng fu un gigante in un'epoca di teologi sempre più in crisi. Conversatore delizioso, chi scrive ricorda una cena con lui e Giovanni Reale a Milano, in cui i due parlarono magistralmente di filosofia antica. Küng citava direttamente in greco Platone, Reale non era da meno. Un teologo che fu grande anche in questo.