Addio a Tosoni, maestro di fisco per le imprese e l’agricoltura

È mancato ieri a Mantova Gian Paolo Tosoni. Per più di 30 anni collaboratore del Sole 24 Ore, era nato a Roverbella il 15 agosto 1951. Era iscritto all’Albo dei commercialisti dal 1° gennaio 1980

«Ho lavorato in tanti studi professionali, anche più grandi di quello di Tosoni, ma il lavoro, quello vero, me lo ha insegnato lui». A parlare è una collega che si è formata nella fase iniziale della sua vita professionale sotto la guida di Gian Paolo Tosoni. Come spesso avviene nel momento del distacco emergono i ricordi migliori, quelli che ci fanno capire la portata della perdita con cui saremo costretti a misurarci d’ora in poi. Ma questa volta il lutto svela una verità più vera di altre.

I tanti amici e colleghi con cui Gian Paolo Tosoni ha condiviso il lavoro e la vita trasmettono l’immagine di un uomo generoso, come non tutti sanno essere. Un uomo che sapeva condividere. Dalle questioni professionali e di lavoro, dalla conoscenza teorico-pratica che ne faceva un fuoriclasse del diritto tributario, alle situazioni che nascono dalla frequentazione del giorno per giorno e che sanno andare oltre l’Iva o l’agricoltura e passare alle storie più personali.

Già, l’agricoltura. Perché la vita professionale di Gian Paolo Tosoni era iniziata come funzionario della Confagricoltura. Un mondo difficile, quello dell’agricoltura, dove la credibilità si conquista. Dove si sanno stimare le strette di mano che valgono come contratto. E in agricoltura la sua parola era diventata Cassazione a sezioni unite, fino a essere consultato dai ministeri prima delle scelte fiscali. Ma, a dimostrazione della poliedricità degli interessi, il suo ambito di intervento si era poi allargato fino a farlo diventare un’autorità in materia di Iva, reddito d’impresa e lavoro autonomo. Per arrivare, poi, alla nuova frontiera, quel superbonus su cui ha fornito nell’ultimo anno indicazioni con la chiarezza che lo contraddistingueva.

E questo ci porta all’avventura con Il Sole 24 Ore che lo ha visto in prima linea su tanti fronti: dalle pagine di Norme e tributi a quelle del Lunedì alle tante risposte fornite su L’Esperto risponde. Per arrivare all’impegno nei convegni e nella kermesse annuale di Telefisco di cui era una delle colonne. Con il convincimento che, come diceva, il Sole deve avere spirito critico, far vedere le incongruenze di leggi e circolari perché questo il lettore si aspetta da noi.