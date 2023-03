Addio a Valerio Castronovo, storico infaticabile dell’impresa e firma autorevole del Sole 24 Ore

Il rapporto con la Fiat

Castronovo ha studiato molto la Fiat. In un ambiente culturale e sociale complesso come Torino si è mosso con signorilità ed educazione, ma senza sottomissioni o vassallaggi. Per esempio, non ha mai sentito l’attrazione per il potere duro di Cesare Romiti che a un certo punto, a Torino, ha assunti tratti preponderanti rispetto al rito sabaudo della vecchia Fiat e dei vecchi Agnelli. Anche per questo, nella non semplice dialettica fra vita privata e vita intellettuale, ha pubblicato libri che rimarranno, come Fiat, 1899-1999. Un secolo di storia italiana (Rizzoli).

Non è stato, però, esclusivamente uno studioso di Fiat. Con una metodicità e una capacità organizzativa invidiate da molti colleghi, ha scritto decine di saggi di storia dell’impresa, che partendo da occasioni aziendali hanno composto una vera e propria biblioteca dell’economia italiana: case history trattate con rigore, precisione e autorevolezza.

Storico dell’imprenditoria italiana

La sua ricerca ha incrociato la storia della rappresentanza, letta attraverso il caleidoscopio della complessità sociale ed economica, politica e culturale di un Paese frastagliato e dinamico come l’Italia. Castronovo ha infatti pubblicato per Laterza nel 2010 Cento anni di imprese. Storia di Confindustria 1910-2010 e, nel 2013, L’Italia della piccola industria. Dal dopoguerra ad oggi.

Nella sua vasta produzione, si è misurato con gli strumenti più diversi. Non soltanto i libri e i giornali. Ma, anche, la televisione. Negli anni Novanta, insieme a Renzo De Felice e a Pietro Scoppola ha realizzato il documentario commissionatogli dall’Istituto Luce, «L’Italia del Novecento»: una serie in 50 puntate.

L’eredità intellettuale

Castronovo, prima di andarsene, ha regolato le sue cose, organizzando la sua eredità intellettuale. Ha conferito tutte le sue carte private all’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Torino, di cui era ancora presidente onorario dopo esserne stato a lungo presidente esecutivo: carte che confluiranno nel Fondo Valerio Castronovo. Ha donato una parte consistente della sua biblioteca di storia economica all’impresa Arti Grafiche Boccia, con l’obiettivo della apertura di un centro culturale: lo spazio a Salerno è stato trovato, i 25mila libri sono stati collocati, ora dovranno essere catalogati per rendere questa biblioteca, che sarà intitolata a lui, fruibile entro la fine dell’anno. Infine, ha scelto che i grandi classici – da Keynes a Marx, da Gramsci a Tocqueville – restino in dote alla nipote Caterina, giovane studiosa.