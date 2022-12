Addio a Vivienne Westwood, la gran dama della moda britannica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Vivienne, we love you»: con queste parole si chiude la nota con cui Andreas Kronthaler, suo compagno di vita e di creatività, ha annunciato la morte di Vivienne Westwood, stilista che ha scritto la storia della moda britannica. Westwood aveva 81 anni, ed è morta a Clapham, a sud i di Londra, «in pace e circondata dalla sua famiglia».

«Vivienne - si legge nella commossa nota - ha conitnuato a fare le cose che mava, fino all’ultimo, disegnare, lavorare sulla sua arte, scrivere il suo libro, e cambiare il mondo per il meglio. Ha avuto una vita incredibile. La sua innovazione e il suo impatto sugli ultimi 60 anni è stato immenso e continuerà nel futuro». La nota ricorda anche la passione con cui soprattutto negli ultimi anni Vivienne Westwood aveva condotto la sua battaglia per la sostenibilità: «Vivienne è stata sempre dalla parte della giustizia e ha lavorato per salvare il mondo. Poco prima di spirare ha detto “Julian Assange è un eroe ed è stato trattato in maniera atroce dal governo britannico» e «Il capitalismo è un crimine. È alla radice di guerre, cambiamento climatico e corruzione».

Loading...

Alla fine di quest’anno Vivienne Westwood aveva fondato, insieme ai figli e alla nipote, la The Vivienne Foundation, una ong pensata per proteggere e far proseguire la sua eredità, politica e nella moda, che sarà ufficialmente lanciata nel corso del 2023.