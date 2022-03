Addio a William Hurt, grande premio Oscar per «Il bacio della donna ragno»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Espressione compassata e tratti gentili, recitazione sommessa di lampi e di sorrisi contenuti, sguardi fissi d’enigma: è scomparso William Hurt, uno dei volti e più grandi divi degli anni Ottanta. L'annuncio della scomparsa è stato dato da suo figlio in una nota in cui ha scritto che è morto pacificamente in famiglia, per cause naturali, proprio una settimana prima del suo 72esimo compleanno. In passato all'attore era stato diagnosticato un cancro alla prostata.



«Stati di allucinazione» di Ken Russell

Dopo aver studiato recitazione ed essere apparso in alcune serie tv di fine anni Settanta, l'esordio sul grande schermo dimostra come fosse un vero e proprio predestinato: il suo primo ruolo per il cinema è subito da protagonista, in un vero e proprio cult come «Stati di allucinazione» di Ken Russell. Uscito nel 1980, il film è un esordio davvero memorabile, in cui Hurt interpreta un ricercatore interessato agli effetti della deprivazione sensoriale, ottenuta tramite l'immersione in una vasca.Solo l'anno successivo Hurt viene chiamato da altri due importantissimi registi americani, che sanciscono il suo status di interprete tra i più richiesti del momento: Peter Yates per il film «Uno scomodo testimone», in cui recita accanto a Sigourney Weaver, e Lawrence Kasdan per «Brivido caldo», un neo-noir in cui è semplicemente memorabile, così come è indimenticabile anche la sua partner Kathleen Turner.

«Il grande freddo»

In questi anni lavora inoltre per la televisione, con film come «All the Way Home» di Delbert Mann e «A Midsummer Night's Dream» di Emile Ardolino, ma sarà poi ancora Lawrence Kasdan a offrirgli un'altra parte fondamentale per la sua carriera: nel 1983 è infatti tra gli interpreti del cult corale «Il grande freddo», insieme a nomi come Glenn Close, Tom Berenger, Jeff Goldblum e Kevin Kline.Dello stesso anno è anche «Gorky Park», thriller poliziesco diretto da Michael Apted.

L'Oscar come miglior attore protagonista

Una grande svolta nella sua carriera arriva nel 1985 quando recita ne «Il bacio della donna ragno» di Hector Babenco: per la sua toccante interpretazione di Luis Molina, omosessuale che condivideva la cella con un prigioniero politico, viene premiato al Festival di Cannes e ottiene l'Oscar come miglior attore protagonista, oltre a numerosi altri riconoscimenti (tra cui un David di Donatello).Da quel momento diventa anche uno dei beniamini dell'Academy, tanto da avere altre due nomination di fila nei due anni successivi: la prima per il drammatico «Figli di un Dio minore» (1986) di Randa Haines, la seconda per il più leggero «Dentro la notizia» (1987) di James L. Brooks.

In conclusione di un decennio in cui davvero non ha praticamente sbagliato alcun ruolo si segnalano due film del 1988: il poco riuscito «Il grande odio» di Gregory Nava e, ben più rilevante, il notevole «Turista per caso», diretto ancora una volta da Lawrence Kasdan, con cui tornerà poi a recitare due anni dopo con «Ti amerò… fino ad ammazzarti».