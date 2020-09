Addio a Winston Groom, l’autore di “Forrest Gump” Si è spento a 77 anni lo scrittore americano, autore del romanzo che ha ispirato il celebre film di Robert Zemeckis di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

Tom Hanks nel film “Forrest Gump”, diretto nel 1994 da Robert Zemeckis (Afp). Nel riquadro in alto a sinistra, Winston Groom

E' morto lo scrittore Winston Groom, autore di “Forrest Gump”. Lo scrittore del celebre libro - che racconta un trentennio di storia americana vista attraverso gli occhi di un ragazzo “minus habens” e che arrivò alla ribalta internazionale sulla scia del successo dell’omonimo film di Robert Zemeckis interpretato da Tom Hanks - aveva 77. A darne notizia la Cnn che ha citato Karin Wilson, sindaco di Fairhope, in Alabama.

Apprezzato giornalista, con il libro Conversations with the Enemy, saga sui 14 anni di prigionia in Vietnam dell’U.S. Marine PFC Robert Garwood, Groom fu finalista al premio Pulitzer.

Guerra in Vietnam

Groom aveva inizialmente l'ambizione di diventare avvocato come il padre, ma presto la passione per la scrittura prese il sopravvento.Dopo aver partecipato alla guerra in Vietnam, è diventato giornalista per il Washington Star, prima di iniziare la carriera di scrittore di romanzi, a partire da «Better Times Than These» del 1978.Oltre a lavorare su libri di finzione, Groom ha anche creato diversi volumi “non-fiction” (spesso inerenti al mondo militare), tra cui il già citato «Conversations With the Enemy» nel 1982.

Forrest Gump

Nel 1985 inizia a lavorare al romanzo che gli cambierà la vita, «Forrest Gump», che uscirà l'anno successivo. Come dichiarato dallo stesso Groom, l'idea del personaggio di Forrest Gump, nacque durante un fine settimana trascorso insieme al padre, che gli raccontò di un ragazzo del vicinato che veniva chiamato “lento” ma sapeva suonare piano brillantemente il pianoforte: quella stessa notte, iniziò a scrivere il libro, terminando la bozza in sole sei settimane.

Il suo nome e quello del suo lavoro, però, diventarono celebri dopo l'uscita del film di Robert Zemeckis del 1994, il cui successo trascinò anche le vendite del libro, portandolo a circa un milione e settecentomila copie vendute.