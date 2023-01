Adesione individuale su base volontaria

Il gruppo bancario, che ha 74mila dipendenti in Italia, propone da quest’anno ai lavoratori (purché non addetti a turni o a mansioni che presuppongano la presenza nell’intera settimana) di lavorare nove ore per quattro giorni (36 ore settimanali anziché 37,5), a parità di retribuzione. L’adesione è su base individuale e volontaria, va concordata con il responsabile della propria divisione ed è compatibile con lo smart working (previsto fino a 120 giorni all’anno). La richiesta può essere presentata anche per singole settimane, tramite una piattaforma aziendale ad hoc.

