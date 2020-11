Adesso leggere è più divertente Un’app dà voce alle fiabe digitali L'algoritmo di eMooks associa ai libri suoni, rumori d'ambiente e musica ai contenuti in scorrimento su tablet e smartphone. Presto un polo produttivo a Trivandrum nell'India del sud di Giampaolo Colletti

L'headquarter della società eMooks si trova a Torre Boldone in Val Seriana

L'algoritmo di eMooks associa ai libri suoni, rumori d'ambiente e musica ai contenuti in scorrimento su tablet e smartphone. Presto un polo produttivo a Trivandrum nell'India del sud

5' di lettura

Ci sono microfoni, mixer audio e sale insonorizzate, ma non siamo in una radio. Ci sono persino computer per il montaggio dei video, ma non ci troviamo in una stazione televisiva. In fondo ciò che si produce in questa azienda hi-tech della bergamasca legata ai contenuti multimediali è qualcosa di più. Perché ha a che fare con la fruizione dei consumi digitali che oggi avviene sui dispositivi mobili di smartphone e tablet.

Benvenuti in eMooks, eccellenza lombarda che con la sua applicazione dà nuova anima e voce a libri, fumetti e fiabe digitali. In parte bottega artigianale, in parte studio di produzione, in parte casa editrice evoluta. Un’identità ibrida nel segno dell’innovazione: qui nascono i nuovi ebook per un’esperienza più emozionante, più coinvolgente, più immersiva. L’intuizione è dello scrittore trentasettenne bergamasco e globetrotter Luca Tom Bilotta. Famiglia di Alzano Lombardo, in tasca una maturità classica e una laurea in giurisprudenza, un passato da giornalista sportivo ed economico e poi il successo coi thriller, destinati soprattutto al mercato americano. «Prima di scrivere libri ho seguito il calcio come cronista locale e poi tutte le notizie economiche: così sono entrato in contatto con le imprese dell’hinterland, quelle che portano da sempre l’italianità nel mondo», racconta Bilotta, oggi Ceo di eMooks.

Loading...

Siamo a Torre Boldone, meno di novemila anime all’imbocco di quella Val Seriana passata tristemente alle cronache internazionali per lo tsunami della pandemia che l’ha travolta. «Ma questa è anche una terra di lavoratori, imprenditori, persone con i piedi ancorati alla propria comunità e la testa nel mondo. Ho scelto fortemente di fare impresa in Italia, pur scontrandomi con la burocrazia. Ma credo che nella terra dove sono nato ci sia un innesto di talenti che ci fa eccellere», precisa Bilotta.

La sede nell'ex stamperia

Il suo percorso imprenditoriale, legato a doppio filo al territorio, nasce però negli Stati Uniti. «Nel 2014, durante la mia permanenza in America, la visita ad una portaerei nel porto di San Diego è stata la scintilla scatenante. Mi ha colpito il percorso multisensoriale per i visitatori del tour: non solo con la vista e l’udito, ma anche con il coinvolgimento dell’olfatto», ricorda Bilotta.

Da qui l’idea: provare a trasformare l’attività di lettura in modo più appagante rispetto alla mera esperienza tradizionale legata alla carta o al digitale, rendendola più innovativa. Così prende vita eMooks. Il claim scelto non lascia adito a equivoci: amplify your emotion. Ecco allora le letture amplificate grazie ad un algoritmo brevettato a livello internazionale che permette, attraverso un’applicazione, di associare agli ebook suoni, rumori d’ambiente, musiche, colonne sonore in modo automatizzato e sincronizzato ai contenuti in scorrimento su tablet e smartphone. Il risultato è quello di trasformare la lettura in un’esperienza pluridimensionale che accende la fantasia del lettore. «È difficile definirci a livello pratico perché in fondo siamo a metà tra un audiolibro e un libro digitale e integriamo più realtà e più elementi: l’audiolibro con traccia vocale che legge un attore con una specifica composizione sonora ed effetti studiati ad hoc, integrati con disegni testuali di un ebook», racconta Bilotta.