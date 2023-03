«Adesso la priorità è completare le opere per Milano-Cortina 2026»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le infrastrutture sono la voce più importante per dare valore a un territorio. Le faccio un esempio che riguarda la mia provincia,il Cremonese: appena è stata completata la tangenziale esterna di Milano ed è stato aperto un casello a Paullo, abbiamo assistito al ripopolamento industriale di quell’area, dove oggi lavorano 3mila dipendenti». Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, riconosce che il 2022 è stato un anno abbastanza positivo per l’avanzamento dei lavori infrastrutturali in Lombardia, come rileva l’ultimo Rapporto Oti Nord. Tuttavia richiama l’attenzione sulle tempistiche, che definisce «incredibili».

Bene ma non benissimo?

Parliamo di decenni per fare opere fondamentali: 20 anni per allargare la A4 da Torino a Milano, altrettanti per il completamento della tangenziale Nord tra Rho e Monza, 15 anni per terminare

la variante della Varesina.

Sono tempi inconciliabili

con il mondo odierno.

Mancano i soldi oppure c’è un problema di governance?

C’è una frammentazione di competenze sulle singole opere che non aiuta e questo è il nodo principale, messo in evidenza anche dal Rapporto Oti. Non è un caso infatti che infatti, laddove arrivi un commissario, i tempi diventino più veloci, e lo stesso sta accadendo per i cantieri legati al Pnrr. Non è accettabile che in Italia ci sia sempre bisogno di un commissario o di una situazione di straordinarietà per riuscire

a fare le cose.