Adesso serve più pianificazione sull'acquisto dei dispositivi medici

Nonostante le difficoltà determinate sia dalla straordinarietà dell'evento sia dalla sua portata globale che ha creato uno shock negli approvvigionamenti abbiamo assistito a una straordinaria capacità di trovare soluzioni da parte del management pubblico e dell'impresa.

C'è molto dibattito sui tempi e sulla qualità di consegna dei dispositivi medici, prevalentemente quelli di protezione individuale (DPI). Vale la pena fare un po' di chiarezza, in modo costruttivo, sulla questione.

La situazione emergenziale sul fronte degli acquisti che stiamo vivendo in queste settimane in Italia è la stessa che stanno vivendo gli Stati Uniti, il Regno Unito o la Spagna.

Negli States, gli ospedali non stanno ricevendo i device necessari per far fronte alla crisi, le scorte strategiche vengono distribuite in modo non uniforme e opaco agli Stati, il governo Federale, Stati e ospedali competono tra di loro per accaparrarsi le forniture con la conseguenza che i prezzi stanno salendo alle stelle e broker non ben identificati proliferano con false promesse.In questa emergenza i problemi che si presentano sono gli stessi a livello globale ed è richiesta un'azione pubblica per garantire gli approvvigionamenti critici.

L'impreparazione appare palese, nonostante l'esistenza di piani contro le pandemie influenzali (in Italia il primo nazionale è stato pubblicato nel 2002), raccomandazioni ripetute dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Garantire il coordinamento e la continuità negli approvvigionamenti di DPI, antivirali e altri materiali è visto come punto critico nelle varie fasi di evoluzione di una pandemia.

Al netto delle problematiche che tutti i paesi in varia misura si trovano ad affrontare, l'Italia ha potuto “beneficiare”, pur tra le mille difficoltà, di due elementi importanti. Nella disgrazia, il fatto di essere stata colpita prima degli altri ha garantito la fornitura di beni, nei momenti iniziali, grazie a una disponibilità maggiore sui mercati internazionali. Il secondo elemento è la presenza di un sistema centralizzato di acquisti, sia a livello regionale, sia nazionale, già operativo e rodato.

Nonostante i limiti del sistema degli acquisti centralizzato, concepito e gestito in larga misura per conseguire obiettivi di contenimento della spesa, senza sfruttarne appieno, salvo alcune eccezioni, le potenzialità strategiche, esso sta giocando un ruolo fondamentale in un contesto di mercato come quello attuale, in cui sarebbe impensabile che tutte le Aziende Sanitarie si muovessero in modo autonomo contemporaneamente per tutti i fabbisogni.