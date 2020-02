Adidas

Il marchio di sportswear tedesco ha chiuso un numero “significativo” dei suoi negozi in Cina, dove ne ha 500 a gestione diretta. L'azienda ha fatto sapere di aver già registrato un impatto negativo sul proprio business in Cina, dove nel 2018 ha registrato vendite per 4,5 miliardi di euro, circa il 20% del totale del gruppo.