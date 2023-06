Adidas corre a Francoforte, per analisti buone prospettive anche grazie a Messi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Adidas in evidenza alla Borsa di Francoforte, grazie ai favorevoli commenti degli analisti di Bernstein. Il titolo del gruppo tedesco di abbigliamento ed articoli sportivi segna una delle miglior performance dell'indice Dax e tra le migliori dello Stoxx Europe 600, con un rialzo attorno al 5%, riavvicinandosi al massimo dell'anno di 172,44 euro toccato a maggio.

L'impulso è giunto da un aggiornamento a "Outperform" da parte di Bernstein. Nell'evidenziare la crescente attenzione da parte degli investitori per l'intero settore 'Personal & Household Goods', gli analisti indicano che il gruppo tedesco si sta «rimettendo in carreggiata il suo marchio» dopo i problemi di cui ha sofferto nel 2022. La situazione in Cina sta migliorando, le caratteristiche del design delle sneaker stanno attirando l'interesse dei consumatori e l'inventario dei prodotti Yeezy (quelli realizzati assieme al rapper statunitense Kanye West in base a un accordo poi concluso) è stato cancellato. Ultimo, ma non meno importante, il passaggio di Lionel Messi al campionato di calcio statunitense Major League Soccer dovrebbe rafforzare la quota di mercato Oltreoceano del gruppo. Il target price di 190 euro riporterebbe il prezzo ai massimi da inizio giugno 2022.