Adidas e Puma ko, Covid-19 a gamba tesa sulle stime 2020

(NurPhoto)

Le azioni dei marchi dell'abbigliamento sportivo tedesco cadono pesantemente alla Borsa di Francoforte alla luce degli impatti sull'attività delle misure imposte per il contenimento del coronavirus.



Adidas è arrivata a perdere il 9% sul Dax30 dopo aver stimato che i ricavi in Cina scenderanno tra gli 800 milioni e 1 miliardo nel primo trimestre, complice il -80% delle vendite tra fine gennaio e fine febbraio, mentre Puma ha dovuto rivedere il proprio outlook sul 2020 dopo che, solo lo scorso 19 febbraio, aveva previsto una normalizzazione in tempi brevi della situazione in Cina: le azioni dell'azienda bavarese perdono il 7%.



Puma: impatto Covid-19 non sarà di breve periodo

«È impossibile prevedere lo sviluppo della situazione nelle prossime settimane e mesi e al momento non possiamo quantificare l'effetto negativo che questo potrebbe avere sui ricavi e sugli utili dell'intero anno» si legge in una nota di Puma. Dagli impianti cinesi viene quasi il 20% dei volumi di approvvigionamento internazionali di Puma: mentre non ci sono stati impatti sugli stabilimenti esterni alla Cina, precisa una nota, tutte le fabbriche dei fornitori di primo livello all'interno del Paese asiatico stanno operando all'80-100% della capacità. Il gruppo segnala che se in Cina, dove le vendite nelle scorse settimane sono state seriamente penalizzate, ci sono segnali di miglioramento, gli altri mercati asiatici (Singapore, Malesia, Giappone e Sud Corea) - che tipicamente beneficiano del turismo cinese - continuano a registrare pesanti conseguenze sulle vendite. In Europa si registra un generale calo della clientela anche se quasi tutti i punti vendita sono aperti. Nel Nord Italia gli stores lavorano a orario ridotto.

Fino a metà febbraio, Puma aveva stimato un incremento delle vendite del 10% al netto dell'effetto cambi e un risultato operativo di 500-520 milioni sull'intero anno.



Adidas, 50-70mln ricavi in meno in caso di rinvio Europei e Olimpiadi

Adidas, sulla scia delle minori vendite in Cina nei primi due mesi dell'anno, ha stimato un risultato operativo in Cina in calo di 400-500 milioni di euro mentre l'impatto complessivo sull'anno non può essere quantificato alla luce della grande incertezza attuale. Il ceo ha invece stimato in 50-70 milioni i minori ricavi da un eventuale rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo e degli Europei di calcio. Il gruppo ha invece pubblicato una guidance sul 2020 che non tiene ancora conto dell'effetto Covid-19 che stima a +6%/8% l'incremento dei ricavi con un margine operativo tra l'11,5% e l'11,8%.