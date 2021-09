adidas presenta 4DFWD, la tecnologia che rivoluziona il mondo del running

2' di lettura

Tecnologia di stampa 3D data-driven

Per oltre 4 anni, adidas ha lavorato allo sviluppo di un'intersuola in lattice 4D in collaborazione con Carbon. Dalla combinazione fra i dati relativi all'attività degli atleti e la tecnologia Digital Light SynthesisTM di Carbon, è nata una speciale intersuola realizzata con una tecnica di stampa 3D di precisione. Le calzature adidas 4D sono tra le prime scarpe da running al mondo a sfruttare questa rivoluzionaria soluzione, che permette di calibrare le suole in base a schemi di movimento specifici, per offrire prestazioni affidabili passo dopo passo.



Intersuola 4DFWD, transizione fluida e falcata più veloce

Scelta fra cinque milioni di possibili strutture in lattice, l'intersuola di 4DFWD è realizzata con il 40% di materiali naturali e rinnovabili, in linea con l'impegno dell'azienda di azzerare l'inquinamento causato dalla plastica. L'esclusiva geometria a celle 4DFWD è codificata per comprimere in una sola direzione: avanti. Quando il piede si appoggia a terra, applica una forza frenante. Il sistema 4DFWD la riduce e va a canalizzare la forza d'impatto verticale nel movimento di progressione. Ad ogni falcata, l'intersuola 4DFWD moltiplica la spinta in avanti, garantendo una transizione fluida e la massima agilità.



adidas 4DFWD PULSE, ammortizzazione superiore a tutte le velocità

Il lancio coincide con il debutto anche delle nuove adidas 4DFWD PULSE, che uniscono le tecnologie EVA e 4D per assicurare un atterraggio più soft a ogni passo. Perfette per stampa e posizionamento, queste scarpe sono messe a punto per assicurare una corsa fluida, sostenute da un tallone 4DFWD che affianca l'azione dell'intersuola EVA assorbendo maggiormente gli impatti. Questa speciale struttura si traduce in una transizione fluida dal tallone alla punta al momento del contatto con il suolo. La tomaia in mesh a triplo strato delle 4DFWD PULSE è studiata per offrire un supporto elastico e continuo nei movimenti laterali e lineari e poggia su una suola che, lavorando in sinergia con l'intersuola, raggiunge un livello di trazione ottimale durante la corsa.



Sia adidas 4DFWD che adidas 4DFWD PULSE sono disponibili già dal 12 agosto e potranno essere acquistate a livello globale sull'app adidas, su adidas.it e presso i retailer selezionati.



Loading...