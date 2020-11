Adios, Diego Armando Maradona, «pibe de oro» del calcio mondiale Via un altro gigante, piccolo di statura ma che ci ha arricchito la vita con il suo talento immenso e spensierato di Dario Ceccarelli

"La morte di un Dio": la notizia di Maradona sui giornali

Via un altro gigante, piccolo di statura ma che ci ha arricchito la vita con il suo talento immenso e spensierato

Adios, Diego. Te ne sei andato davvero. In questo anno maledetto che si porta via tutti i nostri grandi piccoli miti del Novecento. Ci lasci un po' più soli: via un altro gigante, piccolo di statura ma che ci ha arricchito la vita con il suo talento immenso e spensierato.

Questa volta non è uno scherzo. O una delle sue follie cui ci aveva abituato in questi ultimi anni. Quando non si capiva mai cosa stesse combinando. Allena una nuova squadra? È dimagrito di 40 chili? Si è tinto i capelli di biondo platino? Cosa ha in mente quel diavolo di Maradona, ci siamo detti tutti quando, neanche un mese fa, il 30 ottobre, aveva compiuto 60 anni.



Un compleanno importante ma anche assurdo perchè Diego non era un tipo da aver 60 anni. Non stava bene, aveva un coagulo al cervello, tanto da dover essere operato d’urgenza. Probabilmente era anche depresso. Ma ostinatamente lo si pensava sempre giovane, funambolico, smodato e bulimico, veloce come il vento, con quel piede sinistro incredibile che s’inventava delle cose che neppure lui stesso pensava. Troppo grande. Troppo grande. Troppo. Addio Diego, povero figlio del Barrio che era diventato re del mondo. Di quello calcistico, certo, ma c’è una differenza?

L’Argentina lo piange come fosse morto un presidente. Basta dire che è morto Maradona e tutti rimangono sconvolti, a qualsiasi latitudine: perchè Diego, con le sue imprese estreme, ha fatto parte della vita di tutti noi, uomini e donne, napoletani e juventini, poveri e ricchi, tifosi e non tifosi, adulti e bambini, professori e ignoranti. Puoi non sapere chi siano stati Alliende o Mitterand, ma non puoi ignorare Diego Armando Maradona.



Maradona che fa dribbling pazzeschi, gol impossibili, gesti clamorosi. Maradona che abbraccia i compagni come un ragazzino felice. Che parla in terza persona come fosse una divinità. Un Dio casalingo da tenere sopra il muro come poster. O una immagine sacra. Un mito, appunto, cui tutto viene perdonato. Anche le peggiori sbandate: le donne, i mille figli lasciati per ogni continente, la cocaina, le feste con personaggi equivoci della camorra.

Ma alla fine lui era sempre Maradona, un bravo figlio come testimoniano tutti i compagni del Napoli che per lui, anche se arrivava ultimo agli allenamenti, avrebbero dato metà dello stipendio, che non era poco. Diego, dopo le sue notti brave, era infatti l’ultimo ad arrivare ma anche l’ultimo a lasciare il campo d’allenamento. Lui che era il Re del Calcio, voleva restare a giocare la partitella. Come i bambini all’oratorio. Fino a quando non lo portavano via. Perchè era fatto così: generoso, esuberante, senza freni inibitori. E poi come giocava: un fenomeno mai visto.