Adler Spa Resort Dolomiti - Ortisei (Bolzano)

Dal mese di maggio l'Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, in Val Gardena, offrirà delle nuove Saune panoramiche, affacciate su un laghetto, un'altra tappa del percorso di ristrutturazione iniziato lo scorso anno, che ha visto il re-design e l'ampliamento della reception, la costruzione di 17 nuove cabine per i trattamenti Spa ed un nuovo padiglione dedicato allo yoga. L'uso di materiali naturali come il legno locale, la pietra e la terra battuta, consentono un'alta integrazione nel paesaggio. Inoltre, nel laghetto è stata creata un'ampia piattaforma, pensata come un'isola dedicata al silenzio e alla privacy sività e privacy. Il design semplice e moderno delle saune, l'uso di materiali naturali come il legno locale, la pietra e la terra battuta, consentono un'alta integrazione nel paesaggio.

