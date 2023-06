Adobe, antitrust Ue apre indagine sull’acquisizione da 20 miliardi di Figma

I punti chiave Le inchieste sull’operazione

L’antitrust Ue si prepara a un’indagine formale sull’accordo da 20 miliardi di dollari per l’acquisizione della piattaforma cloud-based Figma a opera del gigante dei software Adobe. Lo riporta il 20 giugno il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei fatti.



Le autorità Ue pianificano un’indagine dettagliata per problemi di anticoncorrenza. L’inchiesta potrebbe durare mesi e far saltare del tutto l’operazione, ha dichiarato il FT. La notizia arriva dopo che il mese scorso l’autorità britannica di vigilanza sulla concorrenza ha dichiarato di essere a sua volta al lavoro sull’accordo Adobe-Figma, mentre a febbraio Bloomberg ha scritto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava preparando un’azione legale antitrust per il blocco dell’accordo.

Le inchieste sull’operazione

Le varie inchieste evidenziano una tendenza comune: la preoccupazione delle autorità di regolamentazione mondiali per l’acquisizione da parte di grandi aziende tecnologiche di rivali innovativi e di dimensioni minori, intralciando la concorrenza. Le autorità Ue hanno già dichiarato che Adobe avrebbe dovuto ottenere l’approvazione dell’antitrust comunitario per l’operazione Figma, anche se l’accordo è inferiore alla soglia di ricavi UE per una revisione. Adobe è ancora nelle fasi preliminari del processo normativo e sta discutendo «in modo costruttivo» con le autorità di regolamentazione britanniche, europee e statunitensi in merito all’operazione, ha dichiarato in un comunicato inviato via e-mail a Reuters. Figma non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dei media.