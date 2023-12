Adobe e Figma rinunciano alle nozze da 20 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Adobe e Figma annunciano la rinuncia alle loro nozze da 20 miliardi di dollari. Una decisione legata alle difficoltà di ottenere il via libera alla transazione da parte delle autorità britanniche e dell’Unione Europea. Nelle scorse settimane la Competition and Market Authority britannica ha detto che le nozze avrebbero ridotto la concorrenza e l’innovazione, facendo calare un’ombra sul matrimonio. E così le due società hanno deciso di fare un passo indietro e di rinunciare.

Le società avevano annunciato l’accordo cash-and-stock nel settembre 2022, cercando un percorso per accelerare la fornitura delle tecnologie cloud creative di Adobe sul web grazie alle funzionalità di Figma. Il mese scorso la Markets Authority ha affermato che una prima revisione di potenziali nozze tra le due società suggeriva una “sostanziale diminuzione della concorrenza” nel mercato globale dei software di progettazione di prodotti all-in-one per professionisti, nonché dei software di editing. David Wadhwani, presidente di Digital Media Business di Adobe, ha affermato in un comunicato che la società di software cercherà ancora modi per collaborare con Figma in futuro.