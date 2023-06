Adolescenti e incertezza sul futuro: studiare all’estero può aiutarli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 19 giugno inizia il Semestre accademico all'estero EF, il programma di lunga durata, che offre agli studenti tra i 16 e i 18 anni, l'opportunità di frequentare uno specifico percorso di approfondimento linguistico e culturale presso uno dei 50 campus internazionali EF, in tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla Francia al Canada, dall'Australia al Giappone. Il programma offre ai ragazzi prossimi alla Maturità l'opportunità di completare un semestre all'estero qualificato senza compromettere il loro percorso scolastico: si parte a scuola finita e si rientra in tempo per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico.

L’esperienza

L'esperienza è progettata per arricchire la formazione dei ragazzi e supportarli nelle importanti scelte future riguardanti lo studio e il lavoro dopo la Maturità.Vivendo all'estero per un lungo periodo i ragazzi hanno la possibilità di: studiare in un contesto internazionale insieme a coetanei provenienti da tutto il mondo; perfezionare al massimo le competenze linguistiche, ottenendo un livello avanzato; sostenere un esame ufficiale di lingua; seguire corsi su materie di specifico interesse per approfondire ambiti utili per il futuro; vedere riconosciuta l'esperienza con alternanza scuola lavoro (Pcto); acquisire così crediti importanti anche ai fini della valutazione della Maturità; vivere l'esperienza di una vera e propria Cerimonia di Graduation al termine del programma.

Le reazioni

Chi l'ha fatto dice che è rientrato più sicuro di sé: il 96% afferma che ha migliorato la propria fiducia e sicurezza in se stesso, con le idee più chiare. Il 77% riferisce che l'esperienza è stata utile per capire come indirizzare il proprio futuro. C’è chi parla di un rendimento scolastico migliore: il 66% ha affrontato l'anno scolastico e la Maturità con maggiore impegno e voglia di studiare.opiù maturo e responsabile; il 97% conferma di sentirsi più maturo dopo il periodo di studio all'estero. O più preparato e motivato: l'85% dichiara di essere soddisfatto della propria scelta post-diploma (università o lavoro).



Corsi di lingue

I corsi di lingue sono disponibili per: inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, giapponese e coreano; i ragazzi hanno la scelta di alloggio in Famiglia ospitante o in residenza studentesca. Il tutto con la massima assistenza dello staff EF in Italia e all'estero. Come sottolinea Natalia Anguas, ad di EF Italia, «Uscendo dalla propria comfort zone si sviluppano forte motivazione e fiducia nelle proprie possibilità e gli studenti che partecipano a questo programma ottengono voti più alti alla Maturità e sono più consapevoli nell'affrontare le scelte per il futuro, avendo più chiari i propri obiettivi».

