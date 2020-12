Adolescenti sui social più di 4 ore al giorno. Non riescono a ridurre tempo online Usano lo smartphone per contattare gli amici, ascoltare musica e vedere film. Reagiscono male se interrotti di Chiara Di Cristofaro

Più di 4 ore al giorno sui social, fanno fatica a ridurre il loro tempo online anche se sanno che è eccessivo. Una situazione che certo non migliora con le misure restrittive e la chiusura dei licei nelle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19. E' la fotografia scattata su un campione di 2mila ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni dalla ricerca condotta dall’Osservatorio scientifico della no-profit Movimento Etico Digitale. Proprio l'isolamento forzato legato alla pandemia, infatti, rivela tutta l'ambivalenza degli smartphone, dei social media e del web in generale, che hanno garantito le relazioni anche quando queste erano vietate, ma possono anche portare ad aumentare, nei fatti, quello stesso isolamento.

Contattano gli amici, vedono film o ascoltano musica

Secondo i numeri della ricerca, il 79% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni trascorre più di 4 ore al giorno sui social, ossia 28 ore a settimana, 120 ore al mese, due interi mesi in un anno. Hanno tentato invano (il 52%) di ridurre il tempo on line e sono abbastanza consapevoli (il 33%) di fare un utilizzo eccessivo dello smartphone. Lo sbloccano in media 120 volte al giorno e lo usano, oltre che per essere connessi ai loro coetanei tramite i social, anche per vedere film o ascoltare musica fino a tarda notte. E guai ad interferire: un ragazzo su 2 dichiara che gli capita di scattare, rispondere male o alzare la voce se disturbato.

In molti casi si vedono segnali di una possibile dipendenza

“Sono tutti segnali che rimandano alla dipendenza dallo smartphone: sono talmente assorti mentre sono on line da percepire ogni interferenza esterna come intromissione indebita o attacco personale, hanno necessità di portare lo smartphone con sé ovunque si vada; hanno difficoltà a lavorare, concentrarsi, relazionarsi con gli altri a causa dell'uso continuativo dello smartphone che usano per sopperire a sensazioni di ansia e tristezza” commenta Davide Dal Maso, fondatore del Movimento etico digetale e insegnante, che ha portato l’educazione civica digitale in classe.



Con il Covid-19 aumenta l'uso degli smartphone

Durante il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 per molti lo smartphone è diventato l’unico mezzo di comunicazione con il mondo esterno e, di conseguenza, l’uso dei dispositivi mobili è aumentato esponenzialmente durante i mesi trascorsi in isolamento.

Gli smartphone, il web, i social media “capaci di semplificare la vita, abbattere i confini, creare aggregazione sociale e molto altro se usati in modo corretto e consapevole", dice Del Maso, possono diventare "portatori di ansia, depressione e senso di inadeguatezza se utilizzati in maniera smodata o poco consapevole". In una fase nella quale i contatti umani sono molto limitati, lo smartphone rivela così tutta la sua ambivalenza.

Sempre connessi, anche di notte

Andrea, 14 anni, si addormenta con i suoi youtuber preferiti e lo smartphone non lo spegne mai: “Lo uso sempre, da quando mi sveglio a quando dormo”. Giorgia, 16 anni, non si accorge di quanto tempo passa on line e fatica a distinguere tra quando è connessa e quando è off line: “Me ne accorgo solo quando mi vietano lo smartphone e l’ultima volta che non l’ho usato per più di sei ore stavo impazzendo”. E il disagio cresce anche tra i genitori, che non sanno come gestire i tempi sugli schermi. Anche perché uno dei segnali più preoccupanti è quello legato al sonno: il 40% degli intervistati dichiara di perdere ore di sonno perché rimane connesso e attivo online anche di notte. "Un numero impressionante di giovani - dice Del Maso - riduce benessere e produttività, sono schiavi di ciò che succede online, della paura di perdere una storia su Instagram o un contenuto su TikTok. Non a caso si parla di FOMO, Fear Of Missing Out, come di una vera e propria patologia dei nostri tempi”.