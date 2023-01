“Adotta una Scuola” forma i talenti del lusso. Sempre più necessari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salgono a 23, dalle 17 dello scorso anno, le aziende italiane della moda, del design e del lusso aderenti alla seconda dedizione del progetto “Adotta una Scuola”, lanciato nel 2021 da Altagamma in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, per formare le nuove risorse per il settore. Risorse sempre più necessarie, dal momento che il mismatch, cioè il divario, fra domanda e offerta dei profili richiesti è ancora molto ampio. Secondo uno studio Altagamma-Unioncamere, infatti, sono circa 346mila le figure professionali che serviranno entro i prossimi cinque anni nei settori moda, design, automotive, ospitalità e alimentare, ma si stima che di tale cifra solo la metà sarà effettivamente impiegata. E questo a fronte di un mercato globale del lusso, che nell’Italia ha un cruciale centro produttivo, cresciuto del 21% nel 2022.

Per questo è un’ottima notizia l’aumento delle aziende membri di Altagamma che partecipano ad Adotta una Scuola: i sei nuovi marchi che hanno aderito all’edizione 22/2023 sono Davines, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, Gucci, Pomellato e Zegna. Confermata la partecipazione di tutti i partecipanti dello scorso anno, fra i quali Aurora, Bottega Veneta, Moncler, Bulgari, Fendi, Ferragamo, Herno, Technogym, The Gritti Palace Venice. Ottanta le classi attivate nel periodo dei due anni negli istituti tecnici-professionali di 10 regioni, che potranno seguire i corsi organizzati dalle aziende, costruiti su misura delle esigenze del mercato, e proseguire la formazione con esperienze dirette nelle stesse, partecipando a laboratori, visite e stage.

«Il saper fare è al cuore dell'eccellenza del made in Italy, è un elemento distintivo delle nostre creazioni e affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro Paese - ha commentato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma (la sua nomina è stata confermata in dicembre anche per il triennio 2023-25) -. Per questo Fondazione Altagamma è impegnata da anni sul tema della formazione e della tutela delle filiere dell’alta industria culturale e creativa italiana e intendiamo proseguire in tal senso. Con il progetto Adotta una Scuola vogliamo valorizzare le conoscenze e le competenze artigianali e tecniche, indispensabili per la nostra industria, coniugando esigenze delle imprese e necessità formative degli istituti».