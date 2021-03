Adroterapia, Pavia verso il primato mondiale

Come fanno sapere dal Cnao, il centro non è nuovo a questa tecnologia – già impiegata per il trattamento di due pazienti con metastasi epatiche –grazie anche alla collaborazione portata avanti nei primi anni 2000 da esperti del Policlinico San Matteo e dell’Università di Pavia.

Ora, il passo in avanti è l’installazione, per la prima volta in Italia, all’interno di uno spazio dedicato alla clinica e alla ricerca medica, di un acceleratore di particelle di piccole dimensioni per la produzione di fasci di neutroni. A metterlo a disposizione è l’azienda statunitense Tae Life Sciences, che oltre a investire sulla ricerca italiana, sarà parte attiva nella realizzazione del nuovo edificio.

«Con questa espansione – sottolinea Gianluca Vago, presidente del Cnao – saremo l’unico centro di adroterapia al mondo a disporre di un sincrotrone per ioni multipli (protoni e ioni carbonio), di un acceleratore con gantry dedicato ai protoni e di un’area di ricerca dedicata alla Bnct, un nuovo, importante strumento per la lotta contro i tumori particolarmente difficili da trattare. Grazie alla collaborazione con molte istituzioni, tra cui il Comune di Pavia, l’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare, ndr), l’Università di Pavia e il Policlinico San Matteo, Cnao sarà in grado di offrire una medicina sempre più personalizzata a beneficio dei pazienti».

Gia oggi, il Centro è l’unico in Italia e uno dei 6 nel mondo in grado di effettuare l’adroterapia sia con protoni che con ioni carbonio, un trattamento avanzato utilizzato soprattutto per le forme di tumori non operabili o resistenti alla radioterapia tradizionale. Dal settembre 2011, quando è entrato in attività, il Cnao ha trattato oltre 3mila pazienti oncologici.

«In questi mesi – ricorda il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi – la città ha acquisito notorietà per l’impegno profuso nella lotta a Covid-19, ma è bene sottolineare che lo studio e l’opera dei nostri sanitari continua ad applicarsi anche ad altri rilevantissimi settori, quali ad esempio le terapie per la cura dei tumori. Il Cnao è un autentico centro di eccellenza e siamo felici di aver contribuito, con rapidità, al suo rafforzamento».