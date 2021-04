AdsWizz è il partner tecnologico del Gruppo 24 Ore per la raccolta audio digital di Radio 24

3' di lettura

AdsWizz è stato scelto dal Gruppo 24 ORE come suo partner tecnologico per le inserzioni pubblicitarie digital audio nella logica di penetrazione del settore audio e podcast. Questa collaborazione vedrà il Gruppo 24 ORE, con Radio 24, offrire agli inserzionisti nuove opportunità di pianificazione attraverso strumenti più sofisticati e performanti sull'ampio archivio in podcast dei programmi di Radio 24.



Il Gruppo 24 ORE, è il principale gruppo editoriale multimediale italiano attivo nel settore dell'informazione economica, finanziaria, professionale e culturale ed è leader nella narrazione di qualità. Da anni il Gruppo 24 ORE produce podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio offrendo sempre nuove opportunità di comunicazione ai propri partner.

Radio 24 è l'unica emittente “news & talk” della scena radiofonica italiana con un catalogo di podcast che, grazie alla ricchezza editoriale, alla trasversalità dei temi e alla sua capacità informativa di narrarli, vanta oltre 4 milioni di download al mese con un archivio pubblicitario settimanale che supera i 4 milioni di audio impressions.

Con l'aiuto di AdsWizz, Radio 24 ora è in grado di fornire annunci pubblicitari inseriti in modo dinamico in tutti i suoi contenuti podcast, dando agli inserzionisti la possibilità di arrivare al loro pubblico attraverso acquisti diretti e acquisti programmatici in modalità private deal o guaranteed.

Gli inserzionisti sono anche in grado di attivare campagne rivolte a un pubblico specifico, targettizzando per esempio su base geografica, demografica, di dispositivo e consentendo ai clienti di gestire e pianificare la spesa per le inserzioni pubblicitarie con precisione e in modo flessibile. Gli editori tradizionali di informazione stanno andando verso un ampio uso degli audio, dato che le abitudini di consultazione delle notizie stanno cambiando rapidamente.