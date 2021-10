Advanced Outsourcing di Sint: un nuovo modo di fare BPO per supportare crescita ed evoluzioni business

Ascolta la versione audio di questo articolo

Specializzazione e professionalità per fare la differenza nel BPO

S.IN.T. Spa è l'azienda partner del Gruppo De Pasquale specializzata in Advanced Outsourcing, servizi di outsourcing associati a un supporto di consulenza a valore aggiunto, che puntano a migliorare gestione interna, processi e competitività.

Con un team di 80 esperti e 3 sedi operative a Milano, Roma e Torino, Sint è punto di riferimento in Italia per l'area Amministrazione e Finanza di aziende di diversi settori (Finance BPO) e per Compagnie di Assicurazione (Insurance BPO).

Scegliere Sint vuol dire affidarsi a esperti con cui definire un percorso di evoluzione, progettare e implementare il modello gestionale più adatto a realizzarlo, puntare a risultati business concreti.

«Specializzazione e professionalità sono i fattori di distinzione delle nostre persone, su di esse si costruiscono i risultati che ci proponiamo di portare al mercato. Advanced Outsourcing per noi significa guardare insieme ai clienti verso un futuro di valore. Partendo da una visione d'insieme, infatti, attraverso una gestione di tipo manageriale in mano a professionisti supportati da nuove tecnologie, siamo partner di Compagnie di Assicurazione e Aziende nel cogliere nuove opportunità e migliorare le performance di business» afferma Denise De Pasquale, Presidente di Sint.



Denise De Pasquale

Gli esperti in Insurance BPO di Sint conoscono bene il settore assicurativo. Grazie alle competenze di processo e alla padronanza della normativa di settore, sono in grado di prendere in carico la gestione operativa delle Compagnie di Assicurazione, con un approccio end to end su aree come Gestione Portafoglio, Sinistri, Premi, Titoli Contabili. Il know-how assicurativo, associato a logiche di outsourcing, genera efficienza e flessibilità operativa, ma soprattutto abilita percorsi di innovazione finalizzati a un solo obiettivo: seguire l'assicurato in tutte le sue interazioni con la Compagnia, puntando a una Customer Experience di eccellenza.

L'area Finance BPO offre un supporto economico-finanziario completo, mirato a sostenere la crescita delle aziende, grazie a servizi di outsourcing e team di professionisti, provenienti dal mondo della consulenza manageriale, finance, legal che portano in azienda competenze mancanti o integrano quelle interne.

Le competenze specialistiche delle due anime di Sint – Insurance BPO e Finance BPO – sono, a loro volta, supportate da tecnologie in continua evoluzione: le piattaforme gestionali adottate integrano soluzioni di Business Analytics, Artificial Intelligence, RPA che migliorano la governance dei processi gestiti, consentono di valorizzare il dato e ottimizzano la gestione.



Outsourcing e supporto consulenziale per un'area Finance sempre più strategica

Il ruolo del CFO, oggi, si presenta più complesso e più strategico. Il CFO deve continuare a presidiare amministrazione e contabilità, assicurando stabilità e ottimizzando i KPI, ma è anche al centro delle strategie aziendali e per questo è chiamato a fare previsioni business, analizzando e interpretando i dati in suo possesso con adeguati tool di Business Analytics. Ha bisogno, quindi, di alleggerire la propria operatività, di delegare attività di routine come report finanziari e controlli contabili, ma deve anche poter contare su un team estremamente competente.

La divisione Finance BPO si propone proprio di supportare l'area Finance in una dimensione più strategica e più strutturata: lo fa con un modello di offering basato su servizi di outsourcing, volti ad alleggerire l'operatività continuativa della gestione aziendale, e mettendo a disposizione esperti che subentrano apportando competenze mancanti, in modalità flessibile, nell'ottica di un maggior equilibrio tra costi fissi e costi variabili e in linea con le esigenze.

Il modello di offering della divisione Finance BPO:

•Accounting & Administration. Gestione di contabilità e amministrazione in outsourcing

•Fractional CFO. Messa a disposizione di professionisti (CFO o figure intermedie) con competenze mancanti nel team interno

•Team Finance. Creazione di team di esperti da dedicare alla gestione completa di processi finance

•Progetti. Definizione e implementazione di progetti mirati per gestire attività occasionali specifiche.

Perché questo supporto generi valore, ci vuole metodo: l'approccio di Sint individua i punti di forza e debolezza dell'azienda, definisce gli obiettivi di breve e lungo periodo e una strategia di gestione economico-finanziaria adatta e, infine, monitora i processi aziendali per eventuali nuovi allineamenti.



«Un partner come Sint può diventare un prezioso alleato per l'area Finance, soprattutto per medie imprese che si trovano a “fare il salto” in questa fase. Tra consulenza economico-finanziaria e servizi di outsourcing ad alta specializzazione, Sint vuole agevolare il lavoro del CFO e aiutarlo a definire una strategia di gestione economico-finanziaria che crei opportunità di crescita, indirizzandole e sostenendole nel tempo» conclude Denise De Pasquale.

