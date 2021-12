Advice ristruttura il sito per dare fiducia ai clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un panorama informatico, in cui serpeggia la sensazione che i profili degli utenti siano semplici merci di scambio tra brand, Advice, azienda che opera nel campo della marketing technology (martech) ristruttura il proprio sito e punta sempre di più sulla behavioral loyalty, la branca del marketing, introdotta in Italia dalla stessa Advice, che si basa sullo sviluppo di progetti il cui obiettivo è migliorare la relazione tra brand e utente, grazie all’analisi di big data trasformati in cluster, agendo in tempo reale con azioni mirate a supporto delle vendite.

Partendo dunque dal restyling completo del sito advicegroup.it, l’azienda, spiega una nota, si concentra «sulle persone a prescindere dagli atti di acquisto e dalla capacità dei brand di intercettare il loro interesse». La partita, dice Fulvio Furbatto, Ceo di Advice, «non è solo dotarsi delle tecnologie adeguate, tra business intelligence e machine learning, ma sulla loro sapiente gestione, utile a tutelare il consumatore, riconoscendo il valore delle sue azioni, riconoscendogli, per questo, vantaggi unici e personalizzati».