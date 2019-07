Aedes, i soci trovano l’accordo. In vendita Siiq immobiliare di Paola Dezza

Dopo Beni Stabili, entrata nell’orbita dei francesi di Covivio, un’altra società immobiliare storica di Piazza Affari si prepara a cambiare proprietà. Aedes, sul listino dal 1905 ma diventata Siiq nel 2018, è ufficialmente in vendita, come riporta un comunicato emesso ieri nel quale i soci di maggioranza raccolti nella società Augusto, che della Siiq detiene una partecipazione complessiva pari al 51,28% del capitale, fanno sapere di aver scelto di cedere le proprie quote. In vendita è anche Restart Siiq, nata da una scissione di Aedes nel 2018 e della quale Augusto detiene il 51,204%.

In Augusto ci sono le famiglie Amenduni e Roveda e la Sator di Matteo Arpe (tutti presenti attraverso le società Agarp, Arepo, Prarosa e Tiepolo). Dopo una lunga trattativa che li ha visti contrapposti, i soci sono oggi d’accordo nel cedere il 100% di Augusto e quindi delle partecipazioni detenute in Aedes e in Restart. Partecipazioni che, essendo superiori al 50%, aprono alla possibilità di un’Opa.

Aedes, che oggi in Borsa ha una capitalizzazione pari a 47 milioni di euro circa, verrà venduta a partire dall’anno prossimo mentre per Restart - che concentra la proprietà di un portafoglio di trading composto da residenze, loft e alcuni terreni da sviluppare e che capitalizza in Borsa 15 milioni di euro - la procedura viene avviata subito.

Sono appena stati nominati gli advisor. Secondo indiscrezioni uno sarà JLL e l’altro uno dei big della consulenza.

«Il patto di sindacato sottoscritto all’ingresso di Sator in Aedes nel dicembre del 2014, rinnovato a gennaio 2018 e in scadenza a gennaio 2021, prevedeva che se uno dei soggetti avesse voluto disinvestire dal 3 dicembre 2019 avrebbe obbligato gli altri a uscire - dice Giuseppe Roveda, ad di Aedes -. Abbiamo così conciliato le esigenze di un socio di Augusto (Fondo) con le esigenze industriali della società che deve crescere».