Aeffe e Ferragamo chiudono il semestre con ricavi in crescita

La pelletteria corre veloce

I ricavi della divisione prêt-à-porter sono arrivati a 132,2 milioni, con un incremento dello 0,4% a cambi correnti rispetto al primo semestre 2018.

I ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno segnato al lordo delle elisioni tra le due divisioni un aumento del 4,4% e ammontano a 60,7 milioni, grazie principalmente dal buon andamento del brand Moschino.



Il commento del presidente

«Confortati dal buon andamento dei nostri negozi monomarca, i risultati approvati oggi risentono del rallentamento del canale wholesale registrato nel secondo trimestre, penalizzato da una situazione macroeconomica connotata da incertezza, e del conseguente impatto sulla marginalità – commenta Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe –. In questo contesto di mercato globale e altamente sfidante, il gruppo è impegnato nello studio e nello sviluppo di collezioni sempre più desiderabili e in grado di offrire occasioni d'uso in linea con le esigenze dell'attuale domanda, anche grazie al rafforzamento delle divisioni R&D, produzione e marketing».

Inversione di tendenza per Ferragamo

Ottimi risultati per il gruppo Salvatore Ferragamo: i ricavi del primo semestre 2019 crescono del 4,6%, il risultato operativo lordo adjusted (ebitda adjusted) del 2,1%, l'utile netto del 2,4% e la posizione finanziaria netta positiva adjusted è pari a 141 milioni di euro.

Le altre semestrali in Italia: il caso Ratti, in crescita a doppia cifra

In attesa dei dati di Prada (che verranno annunciati tra due giorni), di Ferragamo e del gruppo Tod’s (in programma per il 7 agosto), venerdì scorso sono arrivati quelli di Ratti, tra i leader nel segmento dei tessuti in materiali pregiati, come la seta, società quotata alla Borsa di Milano. I ricavi del primo semestre hanno raggiunto i 62,4 milioni, in crescita di 10,8 milioni (+20,9%) rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Indici di redditività in forte aumento

L’ebitda dei primi sei mesi è arrivato a 12,5 milioni, con un incremento di 5,5 milioni e una incidenza percentuale sui ricavi del 20% (13,5% nel primo semestre 2018). «L’incremento della redditività è stato principalmente originato dall’incremento dei volumi di vendita, con il conseguente migliore assorbimento del costo delle strutture societarie ed il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza produttiva», si legge nella nota allegata al bilancio. Bene anche l’ebit del primo semestre, pari a 10,8 milioni, in crescita di 5,4 milioni rispetto al 2018. Il risultato ante imposte del periodo è di 10,5 milioni, quasi raddoppiato rispetto ai 5,6 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, mentre il risultato (utile) netto di periodo è di 8,5 milioni, in crescita di 4,1 milioni rispetto al primo semestre del 2018.