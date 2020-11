Aeffe in rally dopo l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

Intesa con Velmar, società del gruppo specializzata nella produzione e distribuzione globale delle collezioni intimo e beachwear

Aeffe sigla un accordo di licenza con Chiara Ferragni e il titolo vola a Piazza Affari. La società ha annunciato questa mattina che Chiara Ferragni ha siglato un accordo di licenza pluriennale con Velmar, società del gruppo Aeffe specializzata nella produzione e distribuzione globale delle collezioni intimo e beachwear. L’intesa ha l’obiettivo di far crescere a livello mondiale, nel segmento intimo e beachwear, il brand fondato da Chiara Ferragni, attraverso la struttura e l’esperienza di Velmar.

La prima collezione, frutto della nuova collaborazione, sarà quella dedicata alla stagione Autunno-Inverno 2021/22. Le collezioni intimo e beachwear saranno disponibili sia nel canale online che offline, in negozi selezionati e nei migliori department store internazionali, anche con spazi personalizzati, oltre all’inserimento dei prodotti nelle boutique a insegna Chiara Ferragni compresa la boutique online. Chiara Ferragni ha già siglato nei giorni scorsi un accordo di licenza con la società di abbigliamento per bambini Monnalisa. «Sono super orgogliosa di questo accordo con Velmar, azienda nell’orbita del gruppo Aeffe. Massimo e Alberta Ferretti sono stati i primi a credere in me quando ho iniziato la mia carriera 10 anni fa. Oggi è bellissimo poter sviluppare il nostro business insieme», ha dichiarato Chiara Ferragni. «Conosciamo Chiara da diversi anni e ne apprezziamo doti personali e talento, sia a livello creativo che imprenditoriale. Siamo quindi entusiasti di poter collaborare con lei a un progetto, che riteniamo genererà proficue sinergie con la piattaforma produttiva e distributiva di Aeffe e di Velmar nello specifico», ha aggiunto Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)