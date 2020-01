Aerei, Airbus supera Boeing per consegne e nuovi ordini nel 2019

Nei grandi aerei è in testa Boeing

I jet a fusoliera larga per voli intercontinentali consegnati da Airbus sono 173: 53 A330, 112 A350, 8 A380, il superjumbo del quale è stata decisa la fine della produzione per scarsità di commesse e cancellazioni. Nei grandi aerei Boeing ha ancora il primato del mercato, con un maggior numero di consegne: 224 dei 345 jet consegnati sono macchine di lungo raggio, di cui 137 sono Boeing 787, il velivolo di cui parte della fusoliera viene prodotta in Italia, nello stabilimento ex Finmeccanica (ora Leonardo) di Grottaglie.

Ordini e cancellazioni

Gli ordini netti di nuovi aerei, escludendo le cancellazioni o le tarsformazioni di contratti precedenti, per Airbus sono stati 768 nell’intero 2019. Anche in questo caso è la famiglia A320 a dominare, con 654 ordini netti. Boeing finora ha comunicato un saldo negativo tra nuovi ordini e cancellazioni o trasformazioni di contratti, -84 nei primi 11 mesi del 2019. Nel 2018 Boeing aveva superato Airbus, con 893 ordini netti rispetto a 747. Dopo un anno il gruppo europeo ha ripreso il primato in un mercato che però si è ristretto.

Per approfondire:

● Boeing, i difetti del 737 Max noti da tempo ai dipendenti (che irridevano le autorità di controllo)

● Calhoun, il nuovo ceo di Boeing promette un cambio di rotta

● Perché lo stop al Boeing 737 Max è un colpo al cuore dell'industria Usa