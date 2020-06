Aerei, da Alitalia alle low cost: meno voli e prezzi più alti

A New York da 489 a 1.805 euro

Andiamo a New York. È l’unica tratta intercontinentale che fa Alitalia, e solo da Roma, non da Malpensa. Il volo diretto non è giornaliero, ci sono quattro partenze la settimana per l’aeroporto Jfk. Il 30 giugno il biglietto costa 488,88 euro in Economy flex, oppure 888,88 in Premium economy. Sono terminati i posti nelle classi tariffarie più economiche (Economy light e classic). Lo stesso giorno si può prendere il volo via Parigi, la prima tratta è un aereo di Alitalia, mentre il volo transoceanico è con Air France: il biglietto in economica sale a 1.805,28 euro, parliamo di sola andata. Se dovessimo partire nei giorni in cui c’è il volo diretto di Alitalia, dovremmo rassegnarci a pagare un biglietto almeno 1.805 euro: per esempio per una partenza mercoledì primo luglio.

Riapre il Roma-Boston

Giovedì 16 luglio Alitalia riprenderà i voli per Boston, tre volte la settimana. Il prezzo più basso per l’andata è 488,88 euro, partenza alle 10.20, arrivo alle 13:40. In Premium economy il biglietto costa 888,88 euro. Stessi prezzi per le partenze di sabato 18 o lunedì 20 luglio. Anche su questa tratta c’è l’alternativa del volo via Parigi, con Air France. Il prezzo però esplode a 2.013,28 euro per un biglietto in economica, il 16 luglio.

Da Malpensa a Bari ma non a Madrid

Da Milano bisogna partire da Malpensa, lo scalo più comodo, Linate, è chiuso almeno fino al 14 luglio. Ma si prevede che non verrà aperto finché il traffico aereo sarà sostenuto, potrebbero passare ancora diversi mesi. Dopo il crollo del traffico la società di gestione, la Sea, per contenere i costi ha deciso di concentrare l’attività su Malpensa. Un volo Alitalia per Bari il 30 giugno costa 180,53 euro in Economy light, la tariffa più bassa, oppure 200,53 euro in classic, mentre la tariffa flex costa 250,53. C’è un solo volo diretto, partenza alle 9:30 e arrivo alle 11:00. Da Bari a Malpensa c’è un solo volo diretto, partenza alle 13:00 e arrivo alle 14:30. Prezzo minimo 140,42 euro, ma in tariffa flex il costo sale a 210,42. Parliamo sempre del 30 giugno. La combinazione degli orari rende impossibile andata e ritorno in giornata. Pertanto un passeggero dovrebbe fermarsi sempre almeno una notte, anche questo si aggiunge al maggior costo del viaggio nell’attuale situazione. Un biglietto il 2 luglio da Malpensa a Bari costa almeno 360,53 euro in Economy light, il prezzo sale a 360, 53 in classic e fino a 430,53 in flex.

Odissea da Malpensa a Madrid

Cerchiamo un volo Alitalia per Madrid, ma non c’è. La compagnia ha ripreso a volare per la Spagna, ma solo da Fiumicino. Pertanto se vogliamo raggiungere Madrid da Milano con Alitalia dobbiamo fare scalo a Roma e si arriva il giorno dopo. Partenza alle 19:50 da Malpensa, arrivo alla destinazione finale a Barajas alle 12:50 del giorno successivo. Per questa odissea la partenza il 30 giugno o il primo luglio costa 336,05 euro in Economy light. Il prezzo sale a 356,05 euro in classic e tocca i 431,05 euro in flex. Solo il biglietto di andata.

easyJet torna a Malpensa

Malpensa è la principale base italiana di easyJet. Cerchiamo voli per Catania. Il primo è il 17 luglio, partenza alle 7 con arrivo a Fontanarossa alle 8:55. Il prezzo è 251,49 euro per la sola andata. La stessa giornata c’è un volo alle 13:35 a 285,99 euro, oppure alle 14:40 a 314,99 euro. Se andiamo a Parigi con easyJet il 2 luglio un volo Malpensa-Charles De Gaulle costa 91,49 euro (partenza 18:00) oppure 147,99 euro (partneza 19:35, arrivo 21:05). Andare a Catania costa più che andare a Parigi.