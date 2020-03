Aerei, allarme Iata sul crollo del traffico. Chiesto congelamento degli slot. Ryanair taglia un quarto dei voli sull’Italia

Per una compagnia -26% dell'attività

Tra i casi segnalati dalla Iata c'è una compagnia che ha subito una riduzione del 26% di tutte le attività rispetto all'anno scorso.



Prenotazioni azzerate

Inoltre c'è una compagnia basata sul modello hub carrier (come è Alitalia, ma Iata non fa il nome) che - dice Iata - ha una riduzione delle prenotazioni per l'Italia del 108% in quanto le prenotazioni si sono azzerate e le domande di rimborso aumentano.



Metà dei passeggeri non si presenta

Ancora, molte compagnie registrano il 50% di passeggeri prenotati che non si presentano in molti mercati.



Le misure delle compagnie

La Iata fa notare che le prenotazioni future si stanno indebolendo e molte compagnie stanno reagendo con misure che vanno dai riposi forzati non pagati ai dipendenti al congelamento degli aumenti retributivi e alla messa a terra di aerei.

Ryanair riduce di un quarto i voli sull’Italia

Ryanair ha annunciato in una nota di aver tagliato del 25% le rotte verso l’Italia per le prossime tre settimane a causa del forte calo delle prenotazioni.