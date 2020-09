Aerei, gli americani tornano a volare sull’Italia nonostante le restrizioni Delta ha ripreso i collegamenti con Malpensa e Fiumicino da New York, sospesi in marzo. United prevede di tornare in dicembre. Alitalia fa solo il Roma-New York di Gianni Dragoni

Gli americani sono tornati. Delta Air Lines ha ripreso i voli diretti dagli Stati Uniti all’Italia, nonostante le restrizioni di viaggio. La compagnia di Atlanta è l’unico vettore degli Stati Uniti che al momento vola in Italia. Delta ha un’alleanza commerciale con Alitalia, la quale ha un solo collegamento di lungo raggio, da Roma Fiumicino a New York sei giorni la settimana.

Da New York a Malpensa e Fiumicino

Delta aveva sospeso i voli diretti in Italia il 2 e il 3 marzo scorso. Il 9 settembre è ripreso il collegamento diretto da New York Jfk a Roma Fiumicino, dopo che il 3 agosto la compagnia aveva ricominciato il collegamento sempre da New York Jfk per Malpensa. Al momento il programma prevede 3 frequenze la settimana su entrambe le direttrici, cioè tre voli di andata e altrettanti di ritorno sia su Roma sia su Malpensa. La compagnia americana prevede di aumentare le frequenze a 4 la settimana con l’orario invernale, che comincia il 25 ottobre prossimo.

In estate nuovi voli per Atlanta e Venezia

Il ritorno di Delta in Italia fa parte di un programma più ampio di ripresa dei voli anche per altre destinazioni transatlantiche, in Europa e in Africa. Delta ha annunciato inoltre che con l’estate 2021 «prevede di operare voli giornalieri da Roma Fiumicino per Atlanta e da Venezia per New York Jfk». Naturalmente l’attuazione di questo sarà legato all’attenuazione della pandemia .

Ancora sospesi i voli Norwegian e Emirates

Nessun’altra compagnia americana fa voli tra Italia e Usa. La compagnia United prevede di riprendere in dicembre voli su Malpensa, ma non è ancora ufficiale. Rimangono sospesi anche i voli diretti da Roma agli Usa di Norwegian e i voli di Emirates da Malpensa a New York, che potrebbero ricominciare in dicembre.

Chi può arrivare dagli Usa in Italia

Permangono restrizioni di viaggio nelle due direzioni. Secondo i Dpcm del governo dagli Stati Uniti non è consentito arrivare in Italia per turismo. Sono autorizzati i viaggi per motivi di lavoro, studio, salute, per ricongiugersi con la propria famiglia, raggiungere il proprio domicilio o pper raggiungere una persona con cui si hanno legamio affettivi anche non convivente. All’arrivo si deve rispettare il regime della quarantena fiduciaria, in un luogo di propria scelta, per 14 giorni.