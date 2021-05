Aerei, bilancio Ryanair in rosso di un miliardo: la perdita più alta della storia

Tagliati 3.000 posti



Il gruppo ha tagliato circa 3.000 posti di lavoro, pari al 15% dell'organico, per ridurre i costi. Il costo del personale è diminuito da 1.107 a 472 milioni (-57%). Ryanair ricorda anche di avere ristretto i diritti di voto degli azionisti non-Ue, che ora includono anche i soci britannici, per proteggere la licenza aerea Ue dopo la Brexit

Per quest’anno previsto il pareggio

Per l’esercizio in corso il gruppo si aspetta che il traffico nel primo trimestre scenda a circa 5-6 milioni di viaggiatori, «con la visibilità ridotta quasi a zero per il resto dell’esercizio». Il traffico è atteso «nella parte bassa della fascia indicata in precedenza di 80-120 milioni» di passeggeri. Il vettore «prevede in maniera prudenziale che il probabile esito dell’esercizio 2022 sia vicino al pareggio».

Trattative con aeroporti



Ryanair è in trattative con alcuni aeroporti in Italia, Spagna, Svezia e dell’Europa centrale e orientale per l’aggiunta di ulteriori voli, anche se la «confusione che circonda la consegna dei primi primi 737 Max di Ryanair da Boeing ha un impatto sulla compagnia». Così l’a.d. O’Leary in un’intervista a Bloomberg Tv. Ryanair attende la consegna di 210 nuovi Boeing 737.

Italia e Grecia



Le prenotazioni di Ryanair sono triplicate a 1,5 milioni a settimana dal primo aprile, stimolate dalla riapertura dei viaggi in Gran Bretagna. O’Leary spera che «l’Italia e la Grecia saranno aggiunte a una lista verde esente da quarantena, seguite dalla Spagna all’inizio di giugno».