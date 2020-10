Aerei, Boeing taglia dell’11% stime di mercato: 2.260 aerei in meno in 10 anni

Le flotte aumenteranno dell’86% in 20 anni



Il rapporto prevede che il totale delle flotte commerciali mondiali salirà dai 25.900 aerei di fine 2019 a 48.400 aerei nel 2039 (+87%). Tra 20 anni ci sarebbero però 2.260 aerei in meno rispetto alle stime fatte un anno fa, che prevedevano 50.660 aerei a fine 2038. Questa riduzione nella crescita attesa delle flotte coincide con la perdita stimata di nuovi aerei per l’impatto del Coronavirus.

Aumenta l’incidenza delle sostituzioni



Nella domanda di nuovi aerei ci sarà una quota maggiore del passato per la sostituzione di vecchi velivoli, anziché per la crescita delle flotte. Boeing prevede che nei prossimi dieci anni il 56% della domanda di nuovi aerei sarà per la sostituzione dei vecchi (e il rimanente 44% per la crescita delle flotte), mentre in un arco di 20 anni la quota sarebbe del 48 per cento. In ogni caso la crescita delle flotte mondiali si ridurrà rispetto alle stime precedenti, un anno fa si stimava che fino al 2038 la sostituzione dei vecchi aerei avrebbe assorbito il 44% della domanda di nuovi aerei (e il 56% sarebbe stato per la crescita).

Colpiti gli aerei più grandi



Secondo le stime di Boeing nei prossimi 10-20 anni aumenterà il peso degli aerei a un solo corridoio, i modelli come il Boeing 737 o la famiglia Airbus 320, utilizzati per i voli a breve e medio-raggio. La stima è che nei prossimi dieci anni vengano consegnati 13.570 aerei a corridoio singolo su un totale di 18.350 velivoli nuovi, 3.060 velivoli a doppio corridoio o «wide body» usati per il lungo raggio (come Boeing 777, 787 e 747, Airbus 350 e Airbus 330), 1.240 regional jet (prodotti dalla brasiliana Embraer e dall’ex Bombardier rilevata da Airbus), 480 aerei dedicati solo al trasporto merci , il settore che ha risentito meno della crisi pandemica. Nei prossimi 20 anni la stima è che su una domanda totale di 43.110 nuovi aerei ne saranno consegnati 32.270 a corridoio singolo (la stima di un anno fa era di 32.420), 7.480 «wide body» (860 in meno rispetto agli 8.340 stimati un anno fa), 2.430 regional jet (2.240), 930 aerei tutto merci (1.040). La flotta cargo mondiale aumenterà di circa il 60%, da 2.010 aerei del 2019 a 3.260 nel 2039.

Cresce di più l’Asia



Darren Hulst, vicepresident commercial marketing di Boeing, ha detto che «la storia ha mostrato che il trasporto aereo è resiliente». La stima alla base delle proiezioni del rapporto Cmo è che nei prossimi 20 anni il traffico passeggeri aumenterà in media del 4% all’anno, scontando anche il periodo di flessione. L’Asia continuerà ad espandere la sua quota della flotta mondiale e raggiungerà il 40% del totale rispetto al 30% di oggi.