Aerei, carri, sommergibili e satelliti: la nuova mappa dell’export della Difesa

Il caso Colombia



La lista di tutti gli accordi in essere e potenziali è fissata dal testo dell’intervento del generale depositato in IV commissione. Ma l’audizione non poteva prescindere dal tema sull’intermediazione per la vendita di armi alla Colombia che ha portato alle cronache l’ex premier Massimo D’Alema, Leonardo e Fincantieri. «Leonardo - ha ricordato il generale - appreso l’interesse delle autorità colombiane per una piattaforma in grado di sostituire 20 velivoli in dotazione all’aeronautica di quel Paese, ha chiesto supporto al Segretariato della Difesa in due occasioni. La prima nel novembre 2021, quando una delegazione colombiana ha visitato il 61/o Stormo dell’Aeronautica Militare a Galatina». Quel primo supporto fu dato. Ma a dicembre dell’anno scorso la situazione cambiò.

La presa di distanza



Aggiunge il generale: «Il 20 dicembre Leonardo ci ha chiesto di valutare l’opportunità di organizzare una visita urgente ad alto livello in Colombia, in considerazione della scelta finale colombiana sui velivoli che sarebbe dovuta avvenire entro la fine di febbraio. Il Segretariato ha ritenuto opportuno non dare seguito alla richiesta, ritenendo che ogni azione intrapresa avrebbe potuto interferire con il delicato processo di selezione in corso». Portolano fa notare come il sottosegretario Giorgio Mulè abbia «chiesto al Segretariato una scheda per un’eventuale sua visita in Colombia all’Expo defense di Bogotà. Ma successivamente il sottosegretario non ha più dato seguito alla visita». Nella capitale colombiana, dunque, non sono più andati nè Mulè nè il Segretariato generale. Visto che alla Difesa non mancano gli strumenti - come le fonti diplomatiche - per fare ogni accertamento precauzionale, c’è da immaginare che sia stata sentita puzza di bruciato.